Парад эксцентричных цитат: Лукашенко заявил, что "Бог по национальности белорус"

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что это Бог помог ему стать главой государства. Более того, Лукашенко заявил, что "Бог – белорус по национальности".

Такое, мягко говоря, оригинальное мнение Лукашенко высказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, информирует 24 канал. Самопровозглашенный президент считает, что именно Бог помог ему в 90-е годы стать главой государством.

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Лукашенко говорит, что "Бог бросил его на сковородку"

На такое странное заявление Лукашенко натолкнул сам российский пропагандист. Он спросил политика о "белорусской национальности Бога".

Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х бросил на эту сковородку, вот еще когда помогает,

– сказал Лукашенко.

Интересно, что ранее Лукашенко декларировал себя как "православного атеиста". Недавно самопровозглашенный президент, вместо этого, призвал белорусов благодарить Бога – за мощные снегопады, потому что засуха в 2021 году наделала немало хлопот.

Смотрите видео, где Лукашенко назвал Бога белорусом:

Последние эксцентричные заявления и поступки Лукашенко: