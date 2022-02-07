Парад эксцентричных цитат: Лукашенко заявил, что "Бог по национальности белорус"
Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что это Бог помог ему стать главой государства. Более того, Лукашенко заявил, что "Бог – белорус по национальности".
Такое, мягко говоря, оригинальное мнение Лукашенко высказал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, информирует 24 канал. Самопровозглашенный президент считает, что именно Бог помог ему в 90-е годы стать главой государством.
Ранее Пообещал – делай, – Лукашенко выпрашивает у Путина звание полковника российской армии
Лукашенко говорит, что "Бог бросил его на сковородку"
На такое странное заявление Лукашенко натолкнул сам российский пропагандист. Он спросил политика о "белорусской национальности Бога".
Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х бросил на эту сковородку, вот еще когда помогает,
– сказал Лукашенко.
Интересно, что ранее Лукашенко декларировал себя как "православного атеиста". Недавно самопровозглашенный президент, вместо этого, призвал белорусов благодарить Бога – за мощные снегопады, потому что засуха в 2021 году наделала немало хлопот.
Смотрите видео, где Лукашенко назвал Бога белорусом:
Последние эксцентричные заявления и поступки Лукашенко:
- Лукашенко назвал президента Украины Зеленского вовсе не дипломатично – "безголовым и"аморфным".
- Также самопровозглашенный президент Беларуси высказался о возможной войне Украины и России и заявил, что она продлится 3 – 4 дня.
- Еще одно эксцентричное заявление Лукашенко касается "возвращения Украины в лоно славянства".
- В январе самопровозглашенный белорусский президент вручил человеку без рук букет цветов. Видео сразу распространили в сети.