Таку, м'яко кажучи, оригінальну думку Лукашенко висловив в інтерв'ю російському журналісту Володимиру Соловйову, інформує 24 канал. Самопроголошений президент вважає, що саме Бог допоміг йому у 90-ті роки стати главою держави.

Раніше Пообіцяв – роби, – Лукашенко випрошує в Путіна звання полковника російської армії

Лукашенко каже, що "Бог кинув його на сковорідку"

На таку дивну заяву Лукашенка наштовхнув сам російський пропагандист. Він спитав політика про "білоруську національність Бога".

Так, не лише сьогодні. Він же мене в середині 90-х кинув на цю сковорідку, ось ще колись допомагає,

– сказав Лукашенко.

Цікаво, що раніше Лукашенко декларував себе як "православного атеїста". Нещодавно самопроголошений президент, натомість, закликав білорусів дякувати Богові – за потужні снігопади, бо засуха у 2021 році наробила чимало клопотів.

Дивіться відео, де Лукашенко назва Бога білорусом:

Останні ексцентричні заяви та вчинки Лукашенка: