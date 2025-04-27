Не только из-за страха атак со стороны ВСУ: в России отменяют парады к 9 мая

В некоторых регионах России отменяют парады к 9 мая. Речь идет о Белгородской, Курской, Брянской и Липецкой областях. Оккупанты опасаются прилетов беспилотников. Но это не единственная причина.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, в Кремле сосредоточатся именно на параде в Москве. И Силам обороны Украины также стоило бы "принять там участие" своими беспилотниками.

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Потери в России значительные

Как отметил Свитан, уже на протяжении 1 – 1,5 месяца российские оккупанты находятся в оперативной паузе. Старая техника, которая в свое время участвовала в парадах, используется на линии фронта. А новую готовят к летним военным операциям.

Кроме того, оккупанты опасаются ударов по военной технике во время парадов. Они также являются вполне уместной целью.

Они боятся таких ударов. Также им буквально нечем проводить эти парады. Бегать с красным флагом по любой площади – это для них такая себе "победа". Думаю, что все внимание будет сконцентрировано на параде в Москве. Нам тоже нужно было бы "принять там участие",

– сказал Свитан.

Добавим, по состоянию на 27 апреля России потеряла более 948 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10719 танков, 22325 боевых бронированных машин, 27007 артиллерийских систем, 1373 РСЗО и т.д.