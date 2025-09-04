Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что президенту США нужно начинать что-то делать. Он убежден, что ситуация вокруг китайского военного парада может сдвинуть Трампа с места.
Какой мощный инструмент Трамп не умеет использовать?
Китайцы хорошо маршировали на параде в Пекине 3 сентября, но, как подчеркнул политолог, это армия, которая воевала очень-очень давно, то есть нет свежего боевого опыта. Неизвестно, какая она на самом деле на поле боя, какую силу имеет. О способности украинской, российской, американской, британской, французской, немецкой мир знает, а вот о китайской – нет.
Появилась информация, что Трамп поручил главе Пентагона Хегсету возродить американскую армию, чтобы она была готова в случае чего противостоять Китаю и России. То, что он проснулся на 8-й месяц своего президентства и рассказывает о каком-то возрождении, по мнению Рейтеровича, прекрасно, хотя ничего возрождать не надо.
Ведь американские вооруженные силы сегодня и так самая сильная армия в мире. Это, как заметил политолог, факт. Армия США, как минимум, имеет для этого надлежащее техническое обеспечение. Вопрос в том, что надо уметь использовать этот инструмент и для этого не обязательно начинать войны. Трамп не научился этого делать. То, что было с Ираном – это, как отметил политолог, лишь эпизод, но надо действовать по-другому.
Он сделал заявление, которое свидетельствует о его изменениях в мышлении. Трамп сказал о том, что не просто не заберет американские войска из Польши, а еще больше усилит их там присутствие. Надо действовать таким образом,
– считает Рейтерович.
Политолог убежден, что если бы Трамп таким образом действовал с первых дней своего пребывания в Белом доме, посылая в Европу больше американских военных, тогда глава Кремля вел бы себя по-другому.
"Путин с Лукашенко проводят военные учения, делают это нагло на границе с Европой, странами НАТО. Ответом на это могло бы быть проведение таких же учений у них под боком, при чем с моделированием использования ядерного оружия", – озвучил Рейтерович.
Какие слова Си задели Трампа?
На взгляд политолога, было видно по сообщениям американского президента, что парад в Китае его задел. Он отметил, что историк из Трампа плохой, но даже он понимает, как по-дурацки выглядит, когда Си Цзиньпин говорит, что два главных победителя Второй мировой войны – это Китай и Россия.
"Во-первых, воевала не Россия, а СССР, во-вторых, в Китае даже не было армии, были партизанские отряды, которые воевали против Японии. Тем не менее ключевой вклад в победу над японцами сделали американцы, а на финальном этапе присоединились советские войска. Где в этой истории был Китай, как великий победитель? Это смешно выглядит. Трампа это задело", – озвучил политолог.
Главное, чтобы завтра или послезавтра ему все это в уши вложили его советники и может он наконец начнет действовать. У лидера Соединенных Штатов, по убеждению Рейтеровича, выход из этой ситуации сегодня только один.
Бить по Китаю он сейчас не будет, все равно будет договариваться с ним. Если он не может ударить по Пекину, тогда по кому же это делать? Политолог считает, что надо бить по тем, кто начинает превращаться в прокси или союзника Китая, а это Россия.
"Трампу даже не надо придумывать повод, чтобы ударить по Кремлю экономически или политически. Повод – война России против Украины. Все зависит от того, появится ли у него сила воли. От него ожидают действий уже и американцы. Многим начинает надоедать то, как он выглядит и как ведет себя", – подытожил Рейтерович.
Какие заявления сделал Трамп после парада в Пекине?
Первой реакцией президента США на действо в Китае, где Си вместе с российским и северокорейским диктаторами прошелся по площади Тяньаньмэнь, стало пожелание Си Цзиньпину и китайцам замечательного праздника. Трамп обратился с просьбой, чтобы тот передал от него приветствие Путину и Ким Чен Ыну, добавив фразу: "Пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки".
Впоследствии Трамп поручил министерству обороны США перестраивать армию историческим образом, восстановить дух воина и вернуть ее возможность сдерживать вооруженную агрессию. Глава Пентагона Пит Гегсет объяснил, что это надо сделать не по причине того, что США хотят конфликта. Штаты имеют целью сохранить свое стратегическое преимущество, лидерство и мощь.
Американский лидер намекнул на дополнительные санкции в отношении России. Трамп заявил, что Путин в курсе его позиции вокруг необходимости мирного урегулирования войны. Если дальнейшие шаги Кремля будут такими, которые не понравятся Вашингтону, то президент США обещает, что все "увидят, что произойдет".
Трамп планирует провести в телефонном режиме разговор с президентом Украины Зеленским. По его мнению, Путин и Зеленский пока не готовы подписать мирное соглашение. Он также дал оценку действиям армии России на фронте, отметив, что российские войска продвигают по сантиметру и бомбят Украину.