Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что президенту США нужно начинать что-то делать. Он убежден, что ситуация вокруг китайского военного парада может сдвинуть Трампа с места.

Какой мощный инструмент Трамп не умеет использовать?

Китайцы хорошо маршировали на параде в Пекине 3 сентября, но, как подчеркнул политолог, это армия, которая воевала очень-очень давно, то есть нет свежего боевого опыта. Неизвестно, какая она на самом деле на поле боя, какую силу имеет. О способности украинской, российской, американской, британской, французской, немецкой мир знает, а вот о китайской – нет.

Появилась информация, что Трамп поручил главе Пентагона Хегсету возродить американскую армию, чтобы она была готова в случае чего противостоять Китаю и России. То, что он проснулся на 8-й месяц своего президентства и рассказывает о каком-то возрождении, по мнению Рейтеровича, прекрасно, хотя ничего возрождать не надо.

Ведь американские вооруженные силы сегодня и так самая сильная армия в мире. Это, как заметил политолог, факт. Армия США, как минимум, имеет для этого надлежащее техническое обеспечение. Вопрос в том, что надо уметь использовать этот инструмент и для этого не обязательно начинать войны. Трамп не научился этого делать. То, что было с Ираном – это, как отметил политолог, лишь эпизод, но надо действовать по-другому.

Он сделал заявление, которое свидетельствует о его изменениях в мышлении. Трамп сказал о том, что не просто не заберет американские войска из Польши, а еще больше усилит их там присутствие. Надо действовать таким образом,

– считает Рейтерович.

Политолог убежден, что если бы Трамп таким образом действовал с первых дней своего пребывания в Белом доме, посылая в Европу больше американских военных, тогда глава Кремля вел бы себя по-другому.

"Путин с Лукашенко проводят военные учения, делают это нагло на границе с Европой, странами НАТО. Ответом на это могло бы быть проведение таких же учений у них под боком, при чем с моделированием использования ядерного оружия", – озвучил Рейтерович.

Какие слова Си задели Трампа?

На взгляд политолога, было видно по сообщениям американского президента, что парад в Китае его задел. Он отметил, что историк из Трампа плохой, но даже он понимает, как по-дурацки выглядит, когда Си Цзиньпин говорит, что два главных победителя Второй мировой войны – это Китай и Россия.

"Во-первых, воевала не Россия, а СССР, во-вторых, в Китае даже не было армии, были партизанские отряды, которые воевали против Японии. Тем не менее ключевой вклад в победу над японцами сделали американцы, а на финальном этапе присоединились советские войска. Где в этой истории был Китай, как великий победитель? Это смешно выглядит. Трампа это задело", – озвучил политолог.

Главное, чтобы завтра или послезавтра ему все это в уши вложили его советники и может он наконец начнет действовать. У лидера Соединенных Штатов, по убеждению Рейтеровича, выход из этой ситуации сегодня только один.

Бить по Китаю он сейчас не будет, все равно будет договариваться с ним. Если он не может ударить по Пекину, тогда по кому же это делать? Политолог считает, что надо бить по тем, кто начинает превращаться в прокси или союзника Китая, а это Россия.

"Трампу даже не надо придумывать повод, чтобы ударить по Кремлю экономически или политически. Повод – война России против Украины. Все зависит от того, появится ли у него сила воли. От него ожидают действий уже и американцы. Многим начинает надоедать то, как он выглядит и как ведет себя", – подытожил Рейтерович.

Какие заявления сделал Трамп после парада в Пекине?