Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что после просмотра парада у него создалось впечатление, что это какой-то "фантастический фильм".

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"Там такое "далекое будущее", патрулируют какие-то дроны. Действительно, ходит большое количество полицейских. Они все в шлемах, они все затянуты. У них на вооружении есть антидроновые ружья. То есть для того, чтобы сбивать что-то, что будет летать", – подчеркнул Ступак.

"Жилетка от бабушки" для Путина

Оккупанты вывели много снайперов и переодели сотрудников охраны в гражданскую одежду. А сам российский диктатор, по словам бывшего сотрудника СБУ, был в жилетке.

"Понятно, что это не просто жилет, а "оберегающий". Бабушка, видимо, ему связала", – сказал эксперт Украинского института будущего.

Что происходило на параде на Красной площади: смотрите видео

А дроны, снимавшие "победобесие", были сочтены, сертифицированы и авторизованы.

За ними отдельно наблюдали для того, чтобы в эту толпу дронов, снимающих это действо, не залез какой-то несанкционированный, который будет нести что-то "взрывное" на себе,

– отметил Иван Ступак.

Как состоялся парад "победобесия" в Москве