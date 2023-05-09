Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что после просмотра парада у него создалось впечатление, что это какой-то "фантастический фильм".
К теме Речь Путина на параде в Москве: что диктатор наговорил об Украине и войне
"Там такое "далекое будущее", патрулируют какие-то дроны. Действительно, ходит большое количество полицейских. Они все в шлемах, они все затянуты. У них на вооружении есть антидроновые ружья. То есть для того, чтобы сбивать что-то, что будет летать", – подчеркнул Ступак.
"Жилетка от бабушки" для Путина
Оккупанты вывели много снайперов и переодели сотрудников охраны в гражданскую одежду. А сам российский диктатор, по словам бывшего сотрудника СБУ, был в жилетке.
"Понятно, что это не просто жилет, а "оберегающий". Бабушка, видимо, ему связала", – сказал эксперт Украинского института будущего.
Что происходило на параде на Красной площади: смотрите видео
А дроны, снимавшие "победобесие", были сочтены, сертифицированы и авторизованы.
За ними отдельно наблюдали для того, чтобы в эту толпу дронов, снимающих это действо, не залез какой-то несанкционированный, который будет нести что-то "взрывное" на себе,
– отметил Иван Ступак.
Как состоялся парад "победобесия" в Москве
- На Красной площади россияне провели "грандиозный парад", который длился аж 45 минут. Авиации, как и в прошлом году, не было.
- Появилась информация, что на параде якобы было всего 8 тысяч российских военных. Хотя минобороны страны-агрессора сообщало о якобы 10 тысячах.
- С речью выступил российский диктатор. Он снова жаловался, что западные элиты, в частности, якобы "провоцируют кровавые конфликты", а также "сеют ненависть, русофобию". Писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов убежден, что Путин говорил о себе, но почему-то приписал это западным странам.
- На парад в Москву приехали лидеры Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В МИД Украины такой шаг считают аморальным и недружественным. Там подчеркнули, что визит иностранных лидеров в Кремль – проявление пренебрежения украинским народом, который борется за свободу и выживание.