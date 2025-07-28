Не просто стечение обстоятельств: что на самом деле означает отмена парада в Санкт-Петербурге

Россияне отменили свой ежегодный парад военно-морских сил в Санкт-Петербурге, ведь им помешали украинские дальнобойные удары. В Кремле напуганы постоянными атаками на территорию России.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Почему парад ко дню ВМФ в России отменили?

Как пояснили в Центре, Россия могла применить меры безопасности и отменить традиционный парад военных кораблей. Это означает, что власти страны-агрессора высоко оценивают эффективности дальнобойных ударов Украины.

Стоит отметить, что этот парад к празднику военного флота был ежегодным и проходил в Санкт-Петербурге с 2017 года. В этом году его не будет впервые.

Парад отменили из соображений безопасности, ведь в кремле по-настоящему напуганы способностью Украины осуществлять дальнобойные удары,

– предполагают специалисты Центра.

Поэтому, понимая всю опасность, Россия чувствует и свою уязвимость, даже если речь идет о ее действиях в глубоком тылу, к которому все равно достают украинские БпЛА.

Также с помощью отмены парада Кремль, вероятно, пытается скрыть реальное состояние российского флота, который из-за войны понес непоправимые потери.

Так за время полномасштабного вторжения Украина уничтожила около трети кораблей российского Черноморского флота. Страна-агрессор еще в начале войны потеряла флагманский крейсер "Москва", а позже – корвет "Сергей Котов" и большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Восстанавливать свой флот кораблей Россия также пока не может. Показателен пример принятого в Москве решения списать с вооружения единственный авианосец армии "Адмирал Кузнецов", который уже несколько лет стоит на реставрации и даже попадал в пожар.