Про це пише 24 Канал з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До теми Росія скасувала військово-морський парад у Санкт-Петербурзі: ЦПД назвав можливі причини

Чому парад до дня ВМФ у Росії скасували?

Як пояснили в Центрі, Росія могла застосувати заходи безпеки та скасувати традиційний парад військових кораблів. Це означає, що влада країни-агресорки високо оцінює ефективності далекобійних ударів України.

Варто зазначити, що цей парад до свята військового флоту був щорічним і проходив у Санкт-Петербурзі з 2017 року. Цьогоріч його не буде вперше.

Парад скасували з міркувань безпеки, адже у кремлі по-справжньому налякані здатністю України здійснювати далекобійні удари,

– припускають фахівці Центру.

Відтак, розуміючи всю небезпеку, Росія відчуває й свою вразливість, навіть якщо мова йде про її дії в глибокому тилу, до якого все однодістають українські БпЛА.

Також за допомогою скасування параду Кремль, імовірно, намагається приховати реальний стан російського флоту, який через війну зазнав непоправних втрат.

Так за час повномасштабного вторгнення Україна знищила близько третини кораблів російського Чорноморського флоту. Країна-агресорка ще на початку війни втратила флагманський крейсер "Москва", а пізніше – корвет "Сергій Котов" і великий десантний корабель "Цезарь Куніков".

Відновлювати свій флот кораблів Росія також наразі не може. Показовим є приклад ухваленого в Москві рішення списати з озброєння єдиний авіаносець армії "Адмірал Кузнєцов", який вже кілька років стоїть на реставрації та навіть потрапляв у пожежу.