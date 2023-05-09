Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса", – Данилов высмеял кратчайший парад в Москве

В Москве 9 мая провели кринжевой парад, который длился меньше 45 минут. Алексей Данилов отметил, что, возможно, страна-террористка подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса".

Парад не понравился даже самим россиянам. Особенно они раскритиковали речь Владимира Путина, предполагая, что вместо бункерного деда мог быть опухший двойник.

Обратите внимание Парад кринжевый, потому что авиация – на дне: возле Киевской ГЭС выловили останки российского пилота

Как отреагировал Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это был парад трусости и страха. Кремлевская свора боялась и хотела бежать как можно быстрее в свою бункерную нору.

Россия подала заявку в "Книгу рекордов Гиннеса" о кратчайшем военном параде. Мероприятие "победобеседания" на "красной площади" в Москве длилось примерно 40 минут и стало самым коротким с 1941 года,

– говорится в сообщении.

Данилов подчеркнул, что несколько часов подряд могут шагать мертвые российские оккупанты. Они бесславно и без чести погибли в Украине.

"Это единственный парад, который достоин принимать убийца украинских детей Путин у своего чвк-войска, и единственная правда, которую должны знать россияне о своей стране", – заявил Данилов.

К слову, оккупанты уже не смогли создать даже привлекательный фейк для своих пропагандистов. В небо не поднялся ни один самолет, а по Красной площади проехался только один "музейный" танк.