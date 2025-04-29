Правильно переживают, – Зеленский о страхе россиян перед парадом 9 мая

Во вторник, 29 апреля, Владимир Зеленский прокомментировал предстоящий военный парад в Москве 9 мая. Россияне, мол, волнуются, что запланированное действо "под вопросом".

Украинский президент посоветовал им переживать за то, что эта война до сих пор продолжается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

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Россияне волнуются за парад

В обращении 29 апреля украинский президент рассказал об участии в работе саммита Инициативы трех морей, подготовке нового решения СНБО и санкционных шагов против России. Вспомнил Зеленский и о 9 мая.

Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается,

– сказал президент.

Он также отметил – россияне должны закончить войну.

К слову, эксперты считают Красную площадь легитимной целью для ударов из-за наличия военной техники и оккупантов. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, что россияне понимают – они также должны быть готовы.