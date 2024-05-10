Глава благотворительного фонда “Русь сидящая” Ольга Романова рассказала 24 Каналу, что Путин фактически украл день, который был важен для людей. Говорится о тех, для кого мир и победа во Второй мировой войне имели значение.

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Оккупантов приравняли к ветеранам

"Впервые за все годы, что живу в Германии, я не пошла в Трептов-парк 9 мая. Обычно мы ходили, чтобы показать, что есть нормальные русские, но сейчас этого не хочется, потому что некому показывать. Немецкая полиция это знает. Она пытается разогнать митинги с красными и российскими флагами, а в этом году даже запретили военные песни", – рассказала Ольга Романова.

Это решение правильное, ведь большинство песен также украдены россиянами. Можно вспомнить только о легендарном фильме "В бой идут одни старики", который сняли в Украине на студии Александра Довженко. Сегодня все это украла Россия.

Но сейчас это не самое главное. Самое главное то, что в стране, которая, как считается, победила фашизм, которая больше всего этим хвасталась, – фашизм вырос на полную мощь,

– подчеркнула Романова.

Очень странно, что люди, которые живут в России, не хотят видеть, что риторика борьбы с фашизмом, с нацизмом произносятся тем, кто сам стал их сторонником. А особенно больно от того, что теперь к настоящим ветеранам войны приравнивают убийц, которые уничтожают украинцев на украинской земле.

Россияне также виноваты в войне

Стоит вспомнить пронзительный видеоролик, который сняли еще в 2023 году. На нем к Путину обращаются ветераны войны, которые живут в Украине. Они говорят, что не думали, что доживут до времени, когда еще раз увидят войну, но на этот раз будет нападать Россия.

Я не думаю, что когда-нибудь именно 9 мая останется каким-то общим, мировым праздником. Да, действительно, День победы над фашизмом – это уже 8 мая, и для нас также,

– добавила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Слово "победобесие" как нельзя лучше описывает то, что происходит в России. Но стоит обратить внимание на то, как рядовые россияне восхищались парадом, ракетами, поддерживали угрозы о ядерном оружии. Все это выглядит совсем не парадно, не победно, а является большой угрозой для всего человечества.

Очень страшно, что в этом участвуют дети, молодежь и вообще большое количество российских граждан. Они ведут себя искренне, без раскаяния, с восторгом, будто и не осознают, что на самом деле происходит.

"Я все чаще думаю о интервью Юлии Навальной (жена погибшего российского оппозиционера Алексея Навального – 24 Канал) где она говорит, что в войне против Украины виноват только Путин, а не россияне. Но теперь мы видим, что только один Путин, его банда, которая узурпировала власть, – не смогла бы ничего сделать. Путин плоть от плоти и кровь от крови русского народа", – подытожила Ольга Романова.

В Москве состоялся "парад победы"