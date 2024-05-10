Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що Путін фактично вкрав день, який був важливий для людей. Мовиться про тих, для кого мир і перемога у Другій світовій війні мали значення.
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Окупантів прирівняли до ветеранів
"Вперше за всі роки, що живу в Німеччині, я не пішла в Трептов-парк 9 травня. Зазвичай ми ходили, щоб показати, що є нормальні росіяни, але зараз цього не хочеться, бо нема кому показувати. Німецька поліція це знає. Вона намагається розігнати мітинги з червоними та російськими прапорами, а цього року навіть заборонили військові пісні", – розповіла Ольга Романова.
Це рішення правильне, адже більшість пісень також вкрадені росіянами. Можна згадати тільки про легендарний фільм "В бій ідуть одні старики", який зняли в Україні на студії Олександра Довженка. Сьогодні все це вкрала Росія.
Але зараз це не найголовніше. Найголовніше те, що в країні, яка, як вважається, перемогла фашизм, яка найбільше цим хизувалася, – фашизм виріс на повну міць,
– наголосила Романова.
Дуже дивно, що люди, які живуть у Росії, не хочуть бачити, що риторика боротьби з фашизмом, з нацизмом виголошуються тим, хто сам став їхнім прибічником. А особливо боляче від того, що тепер до справжніх ветеранів війни прирівнюють вбивць, які винищують українців на українській землі.
Росіяни також винні у війні
Варто згадати пронизливий відеоролик, який зняли ще у 2023 році. На ньому до Путіна звертаються ветерани війни, які живуть в Україні. Вони кажуть, що не думали, що доживуть до часу, коли ще раз побачать війну, але на цей раз нападатиме Росія.
Я не думаю, що коли-небудь саме 9 травня залишиться якимось загальним, світовим святом. Так, дійсно, День перемоги над фашизмом – це вже 8 травня, і для нас також,
– додала голова благодійного фонду "Русь сидящая".
Слово "побєдобєсіє" якнайкраще описує те, що відбувається у Росії. Але варто звернути увагу на те, як пересічні росіяни захоплювалися парадом, ракетами, підтримували погрози про ядерну зброю. Все це виглядає зовсім не парадно, не переможно, а є великою загрозою для всього людства.
Дуже страшно, що в цьому беруть участь діти, молодь та загалом велика кількість російських громадян. Вони поводяться щиро, без каяття, із захватом, ніби й не усвідомлюють, що насправді відбувається.
"Я дедалі частіше думаю про інтерв'ю Юлії Навальної (дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального – 24 Канал) де вона каже, що у війні проти України винен тільки Путін, а не росіяни. Але тепер ми бачимо, що лише один Путін, його банда, яка узурпувала владу, – не змогла б нічого зробити. Путін плоть від плоті й кров від крові російського народу", – підсумувала Ольга Романова.
У Москві відбувся "парад перемоги"
- "Велич" Росії під час параду демонстрував один старий танк Т-34. У соцмережах взялися жартувати, що це легендарний радянський танк і його представили на параді, бо всі інші зайняті. Також звернули увагу, що самотній Т-34 якнайкраще описує стан справ у "другій армії світу".
- Поруч з Путіним посадили “гідних” йому злочинців. Мовиться про трьох окупантів, які мають звання "герої" Росії. Вони належать до бригад, які вчиняли звірства на Київщині та Чернігівщині. Наприклад, підрозділ старшого лейтенанта Чалим Чулдум-оола майже місяць утримував 350 людей у підвалі. Тоді 10 українців загинули, не витримавши таких концтабірних умов.
- Промова російського диктатора на параді не сильно відрізнялася від попередніх. Він погрожував Заходу ядерною зброєю, вихваляв окупантів, але чомусь саме західні країни назвав "агресивними". Путін заявив, що Росія переживає "важкий епохальний період", але поспішив додати, що стратегічна зброя перебуває у повній бойовій готовності.