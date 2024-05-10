Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що Путін фактично вкрав день, який був важливий для людей. Мовиться про тих, для кого мир і перемога у Другій світовій війні мали значення.

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Окупантів прирівняли до ветеранів

"Вперше за всі роки, що живу в Німеччині, я не пішла в Трептов-парк 9 травня. Зазвичай ми ходили, щоб показати, що є нормальні росіяни, але зараз цього не хочеться, бо нема кому показувати. Німецька поліція це знає. Вона намагається розігнати мітинги з червоними та російськими прапорами, а цього року навіть заборонили військові пісні", – розповіла Ольга Романова.

Це рішення правильне, адже більшість пісень також вкрадені росіянами. Можна згадати тільки про легендарний фільм "В бій ідуть одні старики", який зняли в Україні на студії Олександра Довженка. Сьогодні все це вкрала Росія.

Але зараз це не найголовніше. Найголовніше те, що в країні, яка, як вважається, перемогла фашизм, яка найбільше цим хизувалася, – фашизм виріс на повну міць,

– наголосила Романова.

Дуже дивно, що люди, які живуть у Росії, не хочуть бачити, що риторика боротьби з фашизмом, з нацизмом виголошуються тим, хто сам став їхнім прибічником. А особливо боляче від того, що тепер до справжніх ветеранів війни прирівнюють вбивць, які винищують українців на українській землі.

Росіяни також винні у війні

Варто згадати пронизливий відеоролик, який зняли ще у 2023 році. На ньому до Путіна звертаються ветерани війни, які живуть в Україні. Вони кажуть, що не думали, що доживуть до часу, коли ще раз побачать війну, але на цей раз нападатиме Росія.

Я не думаю, що коли-небудь саме 9 травня залишиться якимось загальним, світовим святом. Так, дійсно, День перемоги над фашизмом – це вже 8 травня, і для нас також,

– додала голова благодійного фонду "Русь сидящая".

Слово "побєдобєсіє" якнайкраще описує те, що відбувається у Росії. Але варто звернути увагу на те, як пересічні росіяни захоплювалися парадом, ракетами, підтримували погрози про ядерну зброю. Все це виглядає зовсім не парадно, не переможно, а є великою загрозою для всього людства.

Дуже страшно, що в цьому беруть участь діти, молодь та загалом велика кількість російських громадян. Вони поводяться щиро, без каяття, із захватом, ніби й не усвідомлюють, що насправді відбувається.

"Я дедалі частіше думаю про інтерв'ю Юлії Навальної (дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального – 24 Канал) де вона каже, що у війні проти України винен тільки Путін, а не росіяни. Але тепер ми бачимо, що лише один Путін, його банда, яка узурпувала владу, – не змогла б нічого зробити. Путін плоть від плоті й кров від крові російського народу", – підсумувала Ольга Романова.

У Москві відбувся "парад перемоги"