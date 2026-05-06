Парад важнее фронта: Москва забирает солдат с передовой ради репетиций 9 мая ради репетиций

Российское командование выводит боеспособных военных с передовой, чтобы привлечь их к подготовке парада 9 мая в Москве. Из-за этого позиции на фронте остаются укомплектованы менее подготовленными и ранеными бойцами.

Это уже влияет на эффективность российских подразделений и приводит к росту потерь. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", ссылаясь на своих агентов.

Смотрите также Путину есть чего бояться: как БпЛА прорвались в Москву и испортят ли запланированный парад

Как россиян готовят к параду вместо боев?

Российские войска сталкиваются с серьезными проблемами на передовой из-за кадровых решений командования накануне 9 мая.

По данным партизанского движения, на Константиновском направлении из подразделений 4-й отдельной мотострелковой бригады и 103-го мотострелкового полка массово выводят боеспособных военных. Их отправляют в тыл для участия в репетициях и подготовке к параду в Москве.

В то же время на передовой остаются преимущественно раненые, истощенные или недостаточно подготовленные солдаты, что существенно ослабляет обороноспособность подразделений. Вследствие этого, по данным источников, меняется и тактика ведения боя. Из-за недостатка подготовленных военных российское командование все чаще применяет массовые атаки с привлечением большого количества неподготовленного личного состава.

Парад важнее фронт – боеспособных солдат снимают с передовой ради репетиций, а позиции держатся на раненых и неподготовленных, что приводит к хаосу в обороне и резкому росту потерь,

– говорится в сообщении "АТЕШ".

Такие действия, как отмечают сами российские военные, вызывают недовольство в подразделениях и свидетельствуют о системных проблемах в управлении.

В то же время потери среди оккупантов растут, а моральное состояние личного состава ухудшается.

Что известно о "перемирии" на 8 – 9 мая?

В Кремле заявили о введении "перемирия" на 8 и 9 мая, объясняя это празднованием Дня победы. В Министерстве обороны России сообщили, что "объявляется перемирие в честь празднования Победы" и выразили ожидания, что украинская сторона также прекратит огонь.

Впрочем, одновременно с этими заявлениями Россия прибегла к угрозам. В Москве начали говорить о якобы "планах Киева сорвать празднование" и фактически предупредили о возможных ударах по столице Украины. В частности, российское оборонное ведомство заявило о возможности "ответного удара по центру Киева", а также обратилось к гражданскому населению и иностранным дипломатам с призывом "своевременно покинуть город".

При этом в России цинично утверждают, что ранее якобы "воздерживались" от таких атак "по гуманитарным соображениям". В Украине такие заявления восприняли критически. Андрей Коваленко отметил, что Россия продолжает информационные манипуляции и не прекращает ежедневные атаки по гражданским городам.