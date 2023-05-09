Ждали "сюрприз" от Буданова: Путин и его гости испугались "хлопка" на параде

В Москве во время так называемого военного парада 9 мая произошел "хлопок". Из-за этого диктатор Владимир Путин успел испугаться чуть ли не до смерти.

К сожалению, это не был ожидаемый "хлопок", а только звук барабана. Соответствующее видео обнародовали в соцсети, информирует 24 Канал.

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Как Путин и его гости испугались "хлопка"

На кадрах можно увидеть, как кровожадный диктатор шел с иностранными лидерами стран СНГ и гостями парада. Однако вдруг все услышали "хлопок", однако это только ударил барабан военного оркестра.

Но Путин не на шутку испугался "хлопка". Сначала он замер, а потом повернулся к гостям и сделал вид, что ничего не произошло. Впрочем, в его глазах был виден страх.

Путин испугался "хлопка": смотрите видео

Россияне раскритиковали речь Путина на параде

Недавно в Москве заметили фото руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка, которые передают "привет" оккупантам. На одних листовках фото главного украинского разведчика с подписью "Наш президент", а на другом фото Буданова и Малюка с подписью "Как дела?".

9 мая во время речи Путина на параде многих смутил внешний вид Путина. Люди уверены, что на мероприятии присутствовал двойник президента.

Так, после короткой речи Путина россияне назвали ее "бессмысленной".