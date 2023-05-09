Ждали "сюрприз" от Буданова: Путин и его гости испугались "хлопка" на параде
В Москве во время так называемого военного парада 9 мая произошел "хлопок". Из-за этого диктатор Владимир Путин успел испугаться чуть ли не до смерти.
К сожалению, это не был ожидаемый "хлопок", а только звук барабана. Соответствующее видео обнародовали в соцсети, информирует 24 Канал.
Кстати В центре Москвы заметили беспилотник, а в городе появились открытки с Будановым и Малюком
Как Путин и его гости испугались "хлопка"
На кадрах можно увидеть, как кровожадный диктатор шел с иностранными лидерами стран СНГ и гостями парада. Однако вдруг все услышали "хлопок", однако это только ударил барабан военного оркестра.
Но Путин не на шутку испугался "хлопка". Сначала он замер, а потом повернулся к гостям и сделал вид, что ничего не произошло. Впрочем, в его глазах был виден страх.
Путин испугался "хлопка": смотрите видеоОбратите внимание! Недавно в Москве заметили фото руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка, которые передают "привет" оккупантам. На одних листовках фото главного украинского разведчика с подписью "Наш президент", а на другом фото Буданова и Малюка с подписью "Как дела?".
Россияне раскритиковали речь Путина на параде
9 мая во время речи Путина на параде многих смутил внешний вид Путина. Люди уверены, что на мероприятии присутствовал двойник президента.
Так, после короткой речи Путина россияне назвали ее "бессмысленной".
- "Дед уже и сам как ветеран"
- "Сам на себя уже не похож"
- "Кхе-кхе было 2 раза"
- "Это какой-то новый двойник, что-то совсем опухший"
- "Ппц, у него аллергия наверняка на простолюдей"