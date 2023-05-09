Чтобы Путин не оконфузился, – политолог сказал, как лидеров некоторых стран заманили на парад в Москве

В Москве состоялся традиционный парад ко "дню пабедобессия", где с речью выступил кремлевский диктатор Владимир Путин. Россияне очень боялись, что 9 мая Красную площадь атакует "украинский беспилотник", но этого, к сожалению, не произошло.

Дело в том, что на параде присутствовали руководители других государств. Любой удар был бы агрессией против этих стран. Об этом 24 Канала сказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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Путин скрылся за их спинами. Никак сегодня по Красной площади ударить никто не мог. Нам не нужны еще 4 противника,

– акцентировал военный.

Сазонов о жалком параде в Москве: смотрите видео

Как лидеров "заманили" в Москву

По мнению Сазонова, лидеров попросил приехать Си Цзиньпин, чтобы Путин окончательно не оконфузился. Все же это страны из Азии, и они находятся под большим влиянием Китая. "Я думаю, это была просьба Пекина", – говорит политолог.

Так, глав государств попросили посидеть возле "ветеранов". Интересно, что им должно было быть 95 лет, но сидевшие рядом с диктатором совсем не выглядят на этот возраст.

"Думаю, это люди, которые причислены по статусу к ветеранам Второй мировой войны. Те, которые подавляли восстание в Праге, те, которые в 70-х годах принимали участие в войнах, развязавших Советский Союз. В ветераны уже оптом записывают всех", – резюмировал Кирилл Сазонов.

Аморальный шаг