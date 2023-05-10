Такое мнение 24 Каналу выразил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он убежден, что этим парадом Россия сама себе вырыла яму.

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"Больше всего, что мне бросилось в глаза – то, что это была демонстрация слабости. Такой демонстрации слабости не было никогда", – прокомментировал Жирнов.

Старая техника на площади

Во-первых, Путин произнес короткую, простую речь "ни о чем". Во-вторых, на военном параде не было никакой интересной техники, заметил экс-сотрудник разведки.

Один танк Т-34. Это была такая нищета, я давно такой нищеты не видел,

– добавил спикер.

Долгое время у российского парада складывалась традиция. Были годы, когда по Красной площади проезжало 10 танков "Армата", куча разной техники и т.д. На этот раз россияне не то, что не показали современной или новой техники, а вывели старый танк Т-34.

Жирнов упомянул, что в прошлом году после начала полномасштабного вторжения 9 мая россияне вывели на парад танки "Армата". Их критиковали, мол, где эти танки на фронте. А в этом году их даже не показали.

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Ветеранов в России нет

Интересно, даже если мобилизованными в 1945 году было по меньшей мере 18 лет, то теперь ветеранам должно быть по 96 лет. Однако на трибуне парада не было ни одного человека такого возраста, подчеркнул Жирнов. Даже пожилым людям, которые сидели вокруг Путина, было по 80 – 85 лет.

Там не было 96-летних людей, так долго в России не живут. Возможно, там есть один старый столетний, но на Красную площадь его не приведут. На самом деле, Путин в этом году провел свой последний парад, ведь в следующем году – это будет смешно. Понятно всем, что нет никаких ветеранов Второй мировой войны. Они все умерли в России, мы уже видим подставных ветеранов и это самое главное,

– подчеркнул оппозиционер.

Российский парад стал поводом для насмешек