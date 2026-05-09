Нечего Европе показать: россияне разочарованы парадом и "пустой" речью Путина

В Москве 9 мая провели традиционный парад победы. Однако от помпезности и масштабности действа не осталось ничего: вместо засилья военной техники – несколько автомобилей и самолетов. Россияне таким парадом остались очень недовольны, что и выразили в сети.

Россияне постоянно спрашивали, будет ли по крайней мере техника, чтобы Европа "испугалась" России. 24 Канал собрал их комментарии в пропагандистских телеграмм-каналах.

Смотрите также Много о "русском характере" и немного об "агрессии НАТО": вспомнил ли Путин на параде о "СВО"

Как россияне реагируют на проведение парада?

Сразу после начала парада в Москве российские пользователи активизировались в соцсетях. Многие недовольные граждане начали распространять негативные комментарии.

Они жаловались на отсутствие техники и отмечали, что Европа должна бояться Россию. Также "кремлевские патриоты" вспоминали о так называемой "СВО" и ее провал.

Напомним, что, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о разрешении провести парад в Москве 9 мая 2026 года. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что России разрешение не нужно.

Оккупанты недовольны парадом в Москве / скриншоты из телеграм-каналов

Россияне распространяли комментарии о "растоптанной гордости" и благодарили, что на параде по крайней мере не было украинских БпЛА.

На кладбище должна быть тишина, а не парад и праздник. Одним словом "СВО" – странная военная операция,

– пишут россияне под постами с парадом.

Также администраторы телеграмм-каналов впоследствии начали чистить чаты и удалять комментарии россиян, которые писали о провале в войне и жаловались на парад.

Один из пользователей пожаловался на речь российского диктатора Путина и отметил, что "президент" каждый год читает одни и те же слова, хотя накануне Песков обещал "важное" в речи, однако ничего нового, и более – интересного никто не услышал.

Важно! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире 24 Канала объяснил, что Путин оказался в значительно более нервной ситуации, чем рассчитывал. По его словам, перед парадом в Кремле уже столкнулись с неприятными изменениями, которые бьют и по образу силы, и по способности Москвы диктовать условия. Перед 9 мая оккупанты снова угрожали ударами по центру Киева.

Что еще известно о параде победы в Москве?

На параде в Москве, посвященном 81-летию Победы, вместо военной техники проехали кабриолеты и пролетели несколько самолетов.

На параде присутствовали президенты Беларуси и Казахстана, а также солдаты КНДР, но количество техники и гостей значительно меньше, чем в предыдущие годы.

Важной деталью во время парада стало то, что рядом с российским диктатором впервые разместили участника войны против Украины. По данным росСМИ, речь идет о Леониде Рыжове, который сидел слева от российского президента.