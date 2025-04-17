Законные цели для атак, – майор ВСУ высказался о "параде победы", который готовит Россия

Пока США пытаются достичь прекращения огня, Россия готовится к "параду победы". Хотя никакой победой там "не пахнет", он может стать целью для атаки со стороны Украины.

Такое мнение 24 Канала высказал майор ВСУ, журналист и экс-ведущий Егор Чечеринда, заметив, что на параде на самом деле может быть много военной техники и солдат. Между тем в оккупации "праздника" не будет.

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Майор о “параде победы”

По словам майора ВСУ, до 1965 года 9 мая в СССР вообще не считалось праздником, теперь – это для россиян единственный "день великой победы". Для страны-агрессора эта дата является "военным богом", на алтарь которой они могут положить все. что угодно. Однако очевидно, что Кремль не объявит "победу", ведь ситуация на фронте не меняется в пользу врага.

Интересно, что пока Россия готовится к "параду победы", уже известно, что на оккупированных украинских территориях 9 мая никаких празднований не будет. Россияне объясняют это внедрением мер безопасности.

Что касается Москвы, то, по моему мнению, любая единица военной техники (в прошлом году было 75), каждый солдат личного состава, который выйдет на парад (в прошлом году было 9 тысяч) – это законные цели для атак украинскими Силами обороны, а именно Воздушными силами и Силами беспилотных систем. Опять же, это моя позиция, а не в целом украинских военных,

– подчеркнул он.

Чечеринда добавил, что военная техника и военные врага – это в целом приоритетные цели для ВСУ, поэтому здесь может говориться не конкретно о 9 мая.

Интересно, что к "параду победы" в этом году впервые присоединятся северокорейские военные. Говорится о десятках военнослужащих.

Также мероприятие посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александар Вучич, президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва и президент Китая Си Цзиньпин.