Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ, журналіст та ексведучий Єгор Чечеринда, зауваживши, що на параді насправді може бути багато військової техніки та солдатів. Тим часом в окупації "свята" не буде.

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Майор про “парад побєди”

За словами майора ЗСУ, до 1965 року 9 травня в СРСР взагалі не вважалось святом, тепер – це для росіян єдиний "день великої перемоги". Для країни-агресорки ця дата є "військовим богом", на вівтар якої вони можуть покласти все. що завгодно. Однак очевидно, що Кремль не оголосить "перемогу", адже ситуація на фронті не змінюється на користь ворога.

Цікаво, що поки Росія готується до "параду побєди", вже відомо, що на окупованих українських територіях 9 травня жодних святкувань не буде. Росіяни пояснюють це впровадженням заходів безпеки.

Щодо Москви, то, на мою думку, будь-яка одиниця військової техніки (минулого року було 75), кожен солдат особового складу, який вийде на парад (минулого року було 9 тисяч) – це законні цілі для атак українськими Силами оборони, а саме Повітряними силами та Силами безпілотних систем. Знову ж таки, це моя позиція, а не загалом українських військових,

– наголосив він.

Чечеринда додав, що військова техніка та військові ворога – це загалом пріоритетні цілі для ЗСУ, тому тут може мовитись не конкретно про 9 травня.

Цікаво, що до "парада побєди" цього року вперше приєднаються північнокорейські військові. Мовиться про десятки військовослужбовців.

Також захід відвідають прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич, президент південноамериканської країни Луїс Інасіу Лула да Сілва та президент Китаю Сі Цзіньпін.