Все это должно было убить кого-то или многих из нас: зачем нужен "парад" на Крещатике
Источник:фейсбук Богдана Яременко
Не знаю, кто это, но хочется поблагодарить и похвалить автора идеи с "парадом" на Крещатике (туда стянули уничтоженную технику российских оккупантов – 24 канал).
"Парад" в Киеве
Очень часто, читая новости, общаясь с жертвами российско-фашистских пыток и издевательств, читая нацистских лидеров общественного мнения, особенно когда слышишь перехват телефонных разговоров, когда матери, родители и жены российских мудо-богатырей призывают их убивать "хохлов", руки невольно сжимаются кулаки и хочется увидеть колонну этих "освободителей", которых немцев прогнали когда-то по Москве.
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Но нельзя. Можно ненавидеть каждого из них, всех их вместе, но нельзя делать то, что делают они.
И эта идея выставить не пленных солдат, а технику, которая шла – не дошла, а потом ее уже мертвую дотащили – это прямо облегчение какое-то. Ведь все это должно было убить кого-то или многих из нас. И вот оно... Мертвое, изуродованное, сожженное, покрытое ржавчиной, ненужное, лишенное смысла и обесславленное.
Пусть так нам будет хоть немного легче.
Разбитая российская техника теперь стоит на Крещатике / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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