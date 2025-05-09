В Россию на парад отправились двое депутатов из Германии. Также стало известно, что Москву посетили трое чиновников Европейского парламента, говорится о представителях Чехии, Кипра и Словакии.

Стоит понимать, что эти депутаты не представляют позицию своих стран или Европарламента. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что они могут говорить исключительно от имени своих политических сил.

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Кто из европейцев прибыл на парад Путина

Например, по Германии, то это депутаты левого "Блока Сары Вагенкнехт", который проиграл на выборах в Бундестаг. Они посткоммунисты, полностью "леваки", для которых 9 мая является коммунистическим праздником.

К тому же они точно хотят услышать определенные политические сигналы от Путина, его заверения в поддержке. Если партия "Альтернатива для Германии" – это союзники Кремля с правой стороны, а есть "левые". Они также атакуют систему Германии со своей стороны,

– пояснил Владимир Фесенко.

Это игра Кремля, а депутаты, которые прибыли на парад, лишь демонстрируют, что они являются союзниками Кремля. Вряд ли этих людей стоит принимать в Киеве, потому что их визит может иметь исключительно пропагандистский характер. Никакого влияния на Европарламент эти политики не имеют

Понятно, что чиновники, которые посещают российский парад, имеют пропутинские взгляды. Их визит в Киев после Москвы точно будет иметь провокационный характер. Что касается других депутатов, например, из Чехии и Кипра, то там может быть такая же ситуация.

Это не означает, что они хорошие друзья Путина. Просто глава Кремля дружит со всеми, кто против демократии, кто подрывает европейскую солидарность, ценности. Все остальное для него неважно,

– добавил политолог.

А для "левых" День победы является настоящим праздником, поэтому их можно использовать как демонстрацию того, что в Европе якобы есть политические силы, которые поддерживают Путина. Однако, это исключительно пропагандистская акция.

К слову, кроме европейских депутатов, в Россию прибыл президент Сербии Александр Вучич, Китая – Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Последнему пришлось преодолеть большой путь, потому что ряд стран не хотели пропускать его самолет в свое воздушное пространство.