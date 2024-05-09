"Достойные" соседи: на параде в Москве рядом с Путиным посадили потенциальных палачей Бучи и Ягодного

На параде в Москве глава Кремля сидел возле участников "сво" из бригад, которые убивали мирных украинцев на Киевщине и Черниговщине. Правда, нет ничего удивительного в том, что главный военный преступник окружил себя "родными душами".

Как отмечают росСМИ, с обеих сторон у Путина сидели настоящие ветераны, которые во Вторую мировую войну боролись с нацизмом. А вот за спиной российского диктатора усадили трех оккупантов. Все трое имеют звание “героев” России.

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Участники "сво" из печально известных бригад

Так, позади Путина устроился старший лейтенант Чалым Чулдум-оола из 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В марте 2022 года эта бригада стояла в селе Ягодное Черниговской области. После деоккупации населенного пункта на весь мир стала известна жуткая история о подвале сельской школы, где почти месяц оккупанты удерживали более 350 местных жителей. Условия, в которых это время находились люди, были похожи на концлагерные. 10 жителей села умерли в том подвале.

Майор Борис Дудко в Украине служил заместителем командира 124-го отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Именно военных из 76-й дивизии ВДВ из Пскова считают палачами украинцев в Буче. В частности, The New York установил имена по меньшей мере 22 военнослужащих из 234-го полка, которые могли быть причастны к убийствам мирных жителей на улице Яблонной.

Еще один участник "сво" – капитан Сергей Бачериков из 27-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа. В Украине он командовал огнеметной ротой.

: Справа и слева от Путина сидели полковник Евгений Куропатков, участник парада победы в 1945 году, и снайпер Александра Алешина.

Напомним, что на в параде участвовал только один танк Т-34, который стал объектом насмешек в СМИ и соцсетях. В этом году Путин пригласил на праздник лидеров Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Кто еще из иностранных гостей порадовал главу Кремля своим визитом, читайте здесь.