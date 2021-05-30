На параде к "годовщине" войны в Ливии разбился военный самолет – погиб генерал

В городе Бенгази на востоке Ливии во время военного парада упал истребитель МиГ-21. В результате падения самолета погиб его пилот – генерал Джамаль бен Амер.

Источники Al Jazeera сообщили, что причины трагедии – "технические". А Амер своей смертью спас жизнь других военных.

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Авария истребителя в Ливии: что известно

Поддерживаемый Россией ливийский маршал Халифа Хафтар (глава Ливийской национальной армии) решил провести в Бенгази масштабный военный парад. Поводом стала дата начала операции "Достоинство Ливии" – 16 мая.

Фактически же этот день является датой начала второй гражданской войны в стране, которая продолжается уже 7 лет.

29 мая со ссылкой на источники на сайте Al Jazeera сообщили, что во время парада разбился истребитель. При этом меры безопасности на мероприятии были "суровыми", ведь его посещал сам Хафтар.

Пилот самолета (по данным ТАСС , это был российский МиГ-21) погиб. Погибший – бригадный генерал армии Хафтара Джамаль бен Амер, который якобы "ценой своей жизни спас других военных, участвовавших в параде".



Генерал армии Хафтара Джамаль бен Амер погиб в разбившемся самолете / Фото Al Jazeera

По предварительной версии, авария произошла по техническим причинам.

Коротко о ситуации в Ливии

В 2011 году в Ливии пал режим Муаммара Каддафи, в октябре его убили. В стране создали новое правительство, но оно очень скоро – в 2014 году – раскололось. Двоевластие в том же году вылилось в гражданскую войну.

Признанное ООН правительство заседает в Триполи, ему противостоит армия Халифы Хафтара. Именно он объявил в мае 2014 масштабную военную операцию как "поправку на пути революции", чем и развязал войну, что продолжается уже 7 лет.

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