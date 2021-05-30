Джерела видання Al Jazeera повідомили, що причини трагедії – "технічні". А Амер своєю смертю врятував життя інших військових.

Варто знати Конфлікти, за якими варто стежити у 2021 році

Аварія винищувача в Лівії: що відомо

Підтримуваний Росією лівійський маршал Халіфа Хафтар (глава Лівійської національної армії) вирішив провести у Бенгазі масштабний військовий парад. Приводом стала дата початку операції "Гідність Лівії" – 16 травня.

Фактично ж цей день є датою початку другої громадянської війни у країні, яка триває вже 7 років.

29 травня зі посиланням на джерела на сайті Al Jazeera повідомили, що під час параду розбився винищувач. При цьому заходи безпеки на заході були "суворими", адже його відвідував сам Хафтар.

Пілот літака (за даними ТАСС, це був російський МіГ-21) загинув. Загиблий – бригадний генерал армії Хафтара Джамаль бен Амер, який начебто "ціною свого життя врятував інших військових, які брали участь у параді".



Генерал армії Хафтара Джамаль бен Амер загинув у літаку, який розбився / Фото Al Jazeera

За попередньою версією, аварія сталася з технічних причин.

Коротко про ситуацію в Лівії

У 2011 році у Лівії впав режим Муаммара Каддафі, у жовтні його вбили. У країні створили новий уряд, але він дуже скоро – у 2014 році – розкололося. Двовладдя того ж року вилилося у громадянську війну.

Визнаний ООН уряд засідає у Тріполі, йому протистоїть уряд та армія Халіфи Хафтара. Саме він оголосив у травні 2014 масштабну військову операцію як "поправку на шляху революції", чим і розв'язав війну, яка триває вже 7 років.

Радимо перечитати Війна у Лівії: кому потрібна країна й вигідний конфлікт