Комната для изнасилований и пытки: парамедик рассказал о зверствах оккупантов
Источник:ТСН
Парамедик Юрий Армаш почти год провел во враждебных застенках. После увольнения он прошел не один курс реабилитации.
6 мая 2023 года из российского плена удалось вернуть 45 украинских защитников, среди которых был 33-летний Юрий Армаш. Только сейчас он решился говорить о пережитом.
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Юрий Армаш до последнего не мог поверить, что дома, потому что провел в плену почти год. Оккупанты схватили его в Новой Каховке, откуда он не успел уехать. Российские захватчики почти сразу разоблачили, что мужчина – медик и имеет армейский опыт.
Они начали проверять по какой-то программе, сразу сказали, что офицер-врач. На первом допросе к нам использовали ножи, шила, биты, на следующих допросах, то они использовали электроток,
– рассказал он.
Отделок полиции Новой Каховки стал застенкой
В оккупированной Новой Каховке россияне превратили отделение полиции в застенку. Парамедик рассказал, что там оккупанты не жалели ни гражданских, ни детей.
Когда захватчики узнали о профессии Юрия, позволили ему помогать замученным украинцам. Увиденное его шокировало – чуть ли не у каждого были раны на голове. Также в застенке была отдельная комната для изнасилований.
У них была свободная камера, в которой они насиловали женщин. Это были не только женщины, но и девушки,
– рассказал он.
Юрий рассказал о пытках в России
После Новой Каховки россияне перевезли Юрия в колонию в Ростове, где его подвергали жестоким пыткам из-за службы в армии.
Насилие было в разных формах, как только оно существует, оно там и было. Если что-то не так сказал, посмотрел, спускали в подвал, подвешивали за ноги и начинали пытать, как им только хотелось,
– рассказал парамедик.
В ростовской колонии Юрия держали 6 месяцев, пока не услышал от попавших в списки на обмен надсмотрщиков. Сейчас он до сих пор проходит реабилитацию и все время проводит с родителями. Кроме этого, он поддерживает семьи пленных и рассказывает всем о зверствах россиян.
Прежде всего Юрий мечтает о победе и возвращении домой побратима, который вместе с ним пережил все ужасы российской тюрьмы.