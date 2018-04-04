Парасюк спрогнозировал, как будет развиваться дело квартиры Лещенко
Народный депутат Владимир Парасюк в прямом эфире 24 Канала заверил, что дело квартиры народного депутата Сергея Лещенко не будет иметь ни одного решения.
Также в выпуске:
Луценко – первый человек, который манипулирует криминальными делами, – Парасюк.
Этот цирк был только для одного, – Шабунин объяснил, зачем Сытника и Холодницкого пригласили в Раду.
Луценко не имеет юридических возможностей влиять на САП без Холодницкого, – Шабунин.
Источник: 24 Канал
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