Парасюк спрогнозировал, как будет развиваться дело квартиры Лещенко

Народный депутат Владимир Парасюк в прямом эфире 24 Канала заверил, что дело квартиры народного депутата Сергея Лещенко не будет иметь ни одного решения.

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Луценко – первый человек, который манипулирует криминальными делами, – Парасюк.

Этот цирк был только для одного, – Шабунин объяснил, зачем Сытника и Холодницкого пригласили в Раду.

Луценко не имеет юридических возможностей влиять на САП без Холодницкого, – Шабунин.