Парасюк спрогнозував, як буде розвиватися справа квартири Лещенка

Народний депутат Володимир Парасюк у прямому ефірі 24 Каналу запевнив, що справа квартири народного депутата Сергія Лещенка не буде мати жодного розв’язку.

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Луценко – перша людина, яка маніпулює кримінальними справами, – Парасюк.

Цей цирк був лише для одного, – Шабунін пояснив, навіщо Ситника і Холодницького запросили в Раду.

Луценко не має юридичних можливостей впливати на САП без Холодницького, – Шабунін.