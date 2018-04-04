Парасюк спрогнозував, як буде розвиватися справа квартири Лещенка
Народний депутат Володимир Парасюк у прямому ефірі 24 Каналу запевнив, що справа квартири народного депутата Сергія Лещенка не буде мати жодного розв’язку.
Також у випуску:
Луценко – перша людина, яка маніпулює кримінальними справами, – Парасюк.
Цей цирк був лише для одного, – Шабунін пояснив, навіщо Ситника і Холодницького запросили в Раду.
Луценко не має юридичних можливостей впливати на САП без Холодницького, – Шабунін.
Джерело: 24 Канал
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