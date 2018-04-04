Цей цирк був лише для одного, – Шабунін пояснив, навіщо Ситника і Холодницького запросили в Раду

Керівник "Центру протидії корупції", голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України Віталій Шабунін назвав головну мету, заради якої Артема Ситника та Назара Холодницького викликали у Раду 4 квітня.

Про це він розповів в прямому ефірі 24 Каналу.

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Вся ця історія була потрібна для того, щоб за три години після виступів у Раді на антикорупційному комітеті "Народний фронт", "Блок Петра Порошенка" і екс-регіонали "розморозили" процедуру протягування свого аудитора замість того, щоб голосувати в парламенті обраного раніше Карлоса Кастрасану, за кандидатуру якого можна було хоч сьогодні в парламенті голосувати в парламенті,

– наголосив експерт.

За його словами, на засіданні профільного комітету у середу був запущений конкурс, щоб знову «тягнути своїх».

"І весь цей цирк був лише для одного – для цього рішення комітету", – переконаний Шабунін.

Вдень 4 квітня керівник САП Назар Холодницький та директор НАБУ Артем Ситник виступили з доповідями у Верховній Раді.

30 березня генпрокурор Юрій Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького з посади його заступника та глави САП. Назарові Холодницькому закидають розголошення таємниці слідства. Він нібито попереджав осіб, у яких мали проводитись обшуки.



Напередодні НАБУ оприлюднило фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій щодо очільника САП. На що Холодницький відповів, що "буде битись".