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Этот цирк был лишь для одного – Шабунин объяснил, зачем Сытника и Холодницкого пригласили в Раду

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Виталий Шабунин
Виталий Шабунин / 24 Канал

Руководитель "Центра противодействия коррупции", председатель Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталий Шабунин назвал главную цель, ради которой Артема Сытника и Назара Холодницкого вызвали в Раду 4 апреля.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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Вся эта история была нужна для того, чтобы через три часа после выступлений в Раде на антикоррупционном комитете "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко" и экс-регионалы "разморозили" процедуру протягивания своего аудитора вместо того, чтобы голосовать в парламентеза избранного ранее Карлоса Кастрасану, за кандидатуру которого можно было хоть сегодня голосовать в парламенте, – подчеркнул эксперт.

По его словам, на заседании профильного комитета в среду был запущен конкурс, чтобы снова "протягивать своих".

"И весь этот цирк был лишь для одного – для этого решение комитета", – убежден Шабунин.

Днем 4 апреля руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник выступили с докладами в Верховной Раде.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об освобождении Холодницкого с должности его заместителя и главы САП. Назару Холодницькому вменяют разглашение тайны следствия. Он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

Накануне НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении главы САП. На что Холодницкий ответил, что "будет драться".

Теги: Верховная Рада Новости политики Новости Украины Артем Сытник Назар Холодницкий Виталий Шабунин САП Скандал
Источник: 24 Канал
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