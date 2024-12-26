В Германии пострадали 13 человек из-за парня, который пытался открыть пиво газовым баллончиком

В Германии, в городе Люксембург, 22-летний парень пытался открыть бутылку пива баллончиком с аэрозолем для отпугивания животных. В результате этого "эксперимента" пострадали 13 человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel. Против молодого человека возбуждено уголовное дело.

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Что известно о неудачной попытке открытия пива в Люксембурге

В понедельник, 23 декабря, 22-летний парень пытался открыть бутылку пива в автобусе Люксембурга. Делал он это несколько необычным способом, а именно с помощью спрея для отпугивания животных.

По информации полиции, баллончик был поврежден во время попытки. В результате 13 пассажиров вдохнули раздражающий газ и получили незначительные повреждения.

Правоохранители с иронией комментировали "блестящую идею" парня. Впрочем, для молодчика это имеет серьезные последствия. Против него было возбуждено уголовное дело.

Полиция также сообщила, что пока неясно, удалось ли ему открыть бутылку пива.

К слову, накануне в Мексике перевернулся грузовик с 25 тоннами пива. Местные воспользовались этим и начали разбирать любимый напиток.