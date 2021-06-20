В Париже итальянка погибла после того, как в нее въехал электросамокат

Смертельным стало столкновение с электросамокатом для гражданки Италии в Париже. Транспортное средство перед столкновением ехало на большой скорости. Сейчас полиция разыскивает двух женщин, причастных к аварии.

Жертву наезда звали Мириам, ей был 31 год. Женщина гуляла по набережной Сены.

Стоит прочитать Самокаты в городе: почему с ними много проблем и ждать ли отдельных законов

Женщина упала и ударилась головой

После того, как в нее въехал электросамокат, итальянка упала и ударилась головой о тротуар. Медики, прибывшие на место трагического столкновения, смогли восстановить у жертвы сердцебиение.

В больницу Мириам повезли в состоянии комы. В сознание она так и не пришла и умерла через 2 дня.

После трагедии в Париже возобновили дискуссии об ограничении скорости для электросамокатов. Сейчас этот показатель составляет 50 километров в час.

К теме Транспорт есть, а правил нет: когда в Украине наконец урегулируют движение электросамокатов

В Нью-Йорке после столкновения с электросамокатом погибла актриса

Отметим, что похожий инцидент произошел в Нью-Йорке. Там в результате наезда электросамоката погибла 65-летняя актриса Лиза Бейнс. У женщины была несовместимая с жизнью травма головы, несмотря на это она боролась в течение 10 дней.