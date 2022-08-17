После аномальной жары Париж буквально плывет: шокирующие кадры из французской столицы

В столицу Франции пришла непогода. После многих недель жары Париж накрыл мощный ливень, повлекший подтопление на многих улицах.

Ливень атаковал французскую столицу вечером 16 августа. Менее чем за час выпало до 40 миллиметров осадков, что равно трехнедельной норме.

К теме Сильный ливень накрыл Одессу: несколько улиц ушли под воду

Что непогода натворила в Париже

После 18:00 большинство станций метрополитена закрыли из-за подтопления. В 15-м округе Парижа на станции "Баляр" людям пришлось идти к перронам фактически в воде.

Кроме этого, ливень подтопил улицы, из-за чего дорожное движение усложнилось по всему городу. Также проблемы возникли на отдельных участках железной дороги.

Кстати, в последние недели во Франции была невероятная жара. В пиковые дни столбик термометра приближался к 40 градусам, а местами и превышал эту отметку.

Мощный ливень атаковал Париж: смотрите видео

Непогода атаковала и Украину: последние новости

Непогода, которая бушевала в Волынской области 12 августа, наделала немало бед. Большое количество осадков повлекло за собой значительные подтопления, а из-за попадания молний даже вспыхнули пожары. В ГСЧС отметили, что спасатели совершили 12 выездов для откачки дождевой воды с подтопленных территорий и зданий.

Подтопление зафиксировали:

в подвальном помещении на улице Леси Украинки, в котором расположена пиццерия;

на территории роддома, перинатального центра и в помещении Укртелекома на проспекте Моисея;

в подвале типографии на проспекте Воли в областном центре, в жилых зданиях на улице Подгаецкой;

на электроподстанции на территории городской больницы, а также в частных зданиях и на придомовых территориях на улицах Верещагина, Дорошенко и на проспекте Победы.

Кроме того, 16 августа Одессу накрыл сильный ливень. В результате несколько улиц ушли под воду, а общественный транспорт курсировал с изменениями.

В результате ливня под воду пошли улицы, расположенные вблизи Пересыпского моста. Там стояли правоохранители и разворачивали водителей, пытавшихся его пересечь. Известно, что затопления подверглись также улицам Черноморского Казачества, Атамана Головатого и Балковской.

Также 16 августа непогода наделала беды в нескольких областях Украины. Местные власти кое-где сообщили о подтоплении, перебоях с электричеством, а также о падении деревьев.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 16 августа в области было оборвано 30 линий и отключено 706 трансформаторных подстанций.

Также в результате непогоды в Одессе упали 8 деревьев и крупных веток. На месте работали коммунальные службы.

Кроме того, затопило улицы и дороги в Кропивницком Кировоградской области.

Вас может заинтересовать – Львов накрыла мощная гроза с градом: смотрите видео