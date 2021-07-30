Что известно о пострадавших

Инцидент произошел около 23:00 на улице Ги Моке в XVII округе Парижа. По предварительным данным, автомобиль двигался слишком быстро, а от удара перевернулся на бок.

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В результате ДТП один человек погиб, а еще 6 – пострадали. Известно, что среди пострадавших был и пассажир автомобиля, которого заблокировало внутри транспорта.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители, на месте продолжается полицейская операция.

Последние аварии в мире

В Лодзинском воеводстве Польши школьный автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 12 детей. К счастью, их травмы не серьезны.

В американском городе Траки, который в штате Калифорния, 27 июля разбился частный самолет. Точное количество людей на борту неизвестно. Максимальная вместимость судна – 18 человек. Однако выжить не удалось никому.

Недалеко от села Зятковцы Винницкой области 25 июля в ДТП погибли 45-летний отец и 15-летний сын. Кроме того, 17-летний пассажир получил перелом голени. Трагедия случилась, когда водитель пытался обогнать грузовик.

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