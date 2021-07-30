Що відомо про постраждалих

Інцидент трапився близько 23:00 на вулиці Гі Моке в XVII окрузі Парижа. За попередніми даними, автомобіль рухався занадто швидко, а від удару перекинувся на бік.

Рекомендуємо Попри масштабні протести: у Франції схвалили посилення обмежень для нещеплених від COVID-19

Внаслідок ДТП одна людина загинула, а ще 6 – постраждали. Відомо, що серед потерпілих був і пасажир автомобіля, якого заблокувало всередині транспорту.

Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці, на місці триває поліцейська операція.

Останні аварії у світі

У Лодзькому воєводстві Польщі шкільний автобус зіткнувся з вантажівкою. Через це постраждали 12 дітей. На щастя, їхні травми не серйозні.

В американському місті Тракі, що в штаті Каліфорнія, 27 липня розбився приватний літак. Точна кількість людей на борту невідома. Максимальна місткість судна – 18 осіб. Однак вижити не вдалося нікому.

Неподалік села Зятківці Вінницької області 25 липня в ДТП загинули 45-річний батько та 15-річний син. Крім того, 17-річний пасажир отримав перелом гомілки. Трагедія трапилася, коли водій намагався обігнати вантажівку.

Читайте також Може загриміти на 18 років: у Польщі арештували водійку, яка влетіла в автобус з українцями