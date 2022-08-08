Парк привлечет средства бизнеса для развития эколого-образовательной работы, – директор КНПП

Залогом успехов Карпатского национального природного парка является модель развития, которая предусматривает сотрудничество с предпринимателями и местной громадой.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" директор КНПП Владимир Слободян, управляющий парком уже почти 10 лет.

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Слободян напомнил, что в 2014 году Карпатский НПП вошел в ТОП-100 лучших парков мира, а также по показателям всех видов деятельности занял первое место среди всех национальных парков Украины.

Я стараюсь поддерживать каждую интересную и полезную инициативу работников и всячески способствовать ее воплощению в жизнь. В частности, инициирую встречи с потенциальными донорами,

– рассказал он.

Какие инициативы Карпатский НПП воплотил при поддержке украинского бизнеса

Примером успешной совместной с бизнесом работы является вольерное хозяйство, расширенное за счет частных средств.

"В результате возникла чудесная зона отдыха рядом с комплексом "Медвежья гора". Мы там же построили реабилитационный центр для птиц и проложили первый в Украине босоногий маршрут "Медвежья тропа", – объяснил Слободян.



Вольерное хозяйство / Фото "Медвежья гора"

Кроме того, на территории этого вольерного хозяйства в сотрудничестве с экологической общественной организацией "МАМА-86-Яремче" был обустроен Летний класс, где летом проводятся квесты и конкурсы с детьми.

Мы также открыли совместно с местной общественной организацией туристическую аттракцию – парк-музей "Карпаты в миниатюре", подробно отражающий архитектурные достопримечательности и объекты культурного наследия Карпат,

– добавил директор КНПП.



"Карпаты в миниатюре" / Фото Igotoworld

По его словам, у парка есть с предпринимателем еще один проект – "Парк природы Карпат", который знакомит посетителей с краснокнижными животными Карпатского региона.

"На данной аттракции для обустройства всех троп применялись геошурупы, то есть эти тропы подняты над девственной территорией дикого Карпатского леса, что никоим образом не нанесло вреда окружающей среде", – подчеркнул Слободян.

В планах – еще один проект

Он отметил, что в планах парка еще один общий с бизнесом проект, который будет способствовать развитию Карпатского НПП в креативном рекреационном направлении: работники отдела эколого-образовательной работы смогут проводить историко-познавательные квесты, экскурсии, занятия.

"Реализация запланированного проекта позволит поддерживать положительный имидж КНПП, будет способствовать развитию Западного региона и обеспечит увеличение количества посетителей, рост занятости населения, объемов предоставленных услуг, поступлений в бюджеты всех уровней", – резюмировал директор учреждения.