Про це повідомив в інтерв’ю "РБК-Україна" директор КНПП Володимир Слободян, який керує парком вже майже 10 років.

Варто знати Питання довкілля та клімату: Україна приєдналася до програми ЄС Life

Слободян нагадав, у 2014 році Карпатський НПП увійшов в ТОП-100 найкращих парків світу, а також за показниками всіх видів діяльності посів перше місце серед усіх національних парків України.

Я намагаюся підтримувати кожну цікаву та корисну ініціативу працівників та всіляко сприяти її втіленню в життя. Зокрема, ініціюю зустрічі з потенційними донорами,

– розповів він.

Які ініціативи Карпатський НПП втілив за підтримки українського бізнесу

Прикладом успішної спільної з бізнесом роботи є вольєрне господарство, яке було розширене завдяки приватним коштам.

"У результаті виникла чудесна відпочинкова зона поруч із комплексом "Ведмежа гора". Ми там же звели реабілітаційний центр для птахів та проклали перший в Україні босоногий маршрут "Ведмежа стежка", – пояснив Слободян.



Вольєрне господарство / Фото "Ведмежа гора"

Також на території цього вольєрного господарства у співпраці з екологічною громадською організацією "МАМА-86-Яремче" було облаштовано Літній клас, де влітку проводяться квести та конкурси з дітьми.

Ми також відкрили спільно з місцевою громадською організацією туристичну атракцію – парк-музей "Карпати в мініатюрі", який детально відображає архітектурні пам’ятки та об’єкти культурної спадщини Карпат,

– додав директор КНПП.



"Карпати в мініатюрі" / Фото Igotoworld

За його словами, парк має з підприємцем ще один спільний проєкт – "Парк природи Карпат", який ознайомлює відвідувачів з червонокнижними тваринами Карпатського регіону.

"На даній атракції для облаштування усіх стежок застосовувалися геошурупи, тобто ці стежки підняті над незайманою територією дикого Карпатського лісу, що жодним чином не завдало шкоди довкілля", – підкреслив Слободян.

У планах – ще один проєкт

Він зазначив, що в планах парку ще один проєкт з бізнесом, який сприятиме розвитку Карпатського НПП у креативному рекреаційному напрямку: працівники відділу еколого-освітньої роботи зможуть проводити історико-пізнавальні квести, екскурсії, заняття.

"Реалізація запланованого проєкту дасть змогу підтримувати позитивний імідж КНПП, сприятиме розвитку Західного регіону та забезпечить збільшення кількості відвідувачів, зростання зайнятості населення, обсягів наданих послуг, надходжень до бюджетів всіх рівнів", – резюмував директор установи.