В парламент Германии впервые войдут трансгендерные женщины

27 сентября 2021 , 18:09
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Источник:

DW

В немецкий парламент впервые войдут две трансгендерные женщины. Это представительницы партии "Зеленых" – Тесса Ганзерер и Нике Славик.

Славик эмоционально отреагировала на эту новость в соцсети. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в исторические результаты выборов.

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Политик подчеркнула: она надеется, что в политической жизни начинается новая эпоха, связанная с человеческой самоидентификацией. До выборов Славик работала научной ассистенткой у 2 депутатов от "зеленых".

Ганзерер ранее занимала должность в региональном парламенте в Баварии. Политик планирует выступать за защиту климата и прав сексуальных меньшинств.

Результат голосования Ганзерер назвала признаком открытого и толерантного общества.

Результаты выборов в Бундестаг

Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября 2021 года. Явка избирателей составила 76,6%. Официальные результаты выборов объявят 15 октября 2021 года в Берлине.

Как распределились голоса избирателей

  • Социал-демократическая партия – 25,7%;
  • Христианско-демократический союз – 18,9%;
  • "Зеленые" – 14,8%;
  • "Свободная демократическая партия" – 11,5%;
  • "Альтернатива для Германии" – 10,3%;
  • Христианский социальный союз – 5,2%;
  • "Партия левых" – 4,9%.
Автор: Мар'яна Бекало