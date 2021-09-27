В парламент Германии впервые войдут трансгендерные женщины
Источник:DW
В немецкий парламент впервые войдут две трансгендерные женщины. Это представительницы партии "Зеленых" – Тесса Ганзерер и Нике Славик.
Славик эмоционально отреагировала на эту новость в соцсети. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в исторические результаты выборов.
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Политик подчеркнула: она надеется, что в политической жизни начинается новая эпоха, связанная с человеческой самоидентификацией. До выборов Славик работала научной ассистенткой у 2 депутатов от "зеленых".
Ганзерер ранее занимала должность в региональном парламенте в Баварии. Политик планирует выступать за защиту климата и прав сексуальных меньшинств.
Результат голосования Ганзерер назвала признаком открытого и толерантного общества.
Результаты выборов в Бундестаг
Выборы в Бундестаг состоялись 26 сентября 2021 года. Явка избирателей составила 76,6%. Официальные результаты выборов объявят 15 октября 2021 года в Берлине.
Как распределились голоса избирателей
- Социал-демократическая партия – 25,7%;
- Христианско-демократический союз – 18,9%;
- "Зеленые" – 14,8%;
- "Свободная демократическая партия" – 11,5%;
- "Альтернатива для Германии" – 10,3%;
- Христианский социальный союз – 5,2%;
- "Партия левых" – 4,9%.