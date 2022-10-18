Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма

18 октября 2022 , 13:53
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Источник:

ERR

18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории. Страна объявила Россию государством-спонсором терроризма.

"За" проголосовали 88 депутатов. Голосов "против" или "воздержался" не было.

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Эстония признала Россию государством-спонсором терроризма

В проекте согласно документу сказано, что Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Россию – государством-спонсором терроризма, действиям которого нужно совместно дать отпор.

Также Рийгикогу призывает международное сообщество одобрить аналогичные декларации.

В резолюции парламент повторил осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, подчеркивая, что Эстония никогда этого не признает.

Кроме того, Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом по преступлениям, совершенным Россией во время войны против Украины. Парламент призвал создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.

Также парламент Эстонии осудил использование Россией военизированных формирований, созданных при содействии властей РФ, в частности, это касается ЧВК "Вагнера".

Также Рийгикогу призывает признать вооруженные силы так называемых "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Парламент осудил объявление и проведение российским режимом мобилизации, что нарушает международное право.

Кстати, Рийгикогу также поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций против РФ и Беларуси.

В заключение парламент призвал Запад существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, а также поддержать ее послевоенное восстановление.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Эстонию за признание России спонсором терроризма.

Спасибо Эстонии за базу. Режим России должен быть признан террористическим во всем цивилизованном мире,
написал он.

Напомним, что сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам России и Белоруссии.

В Офисе Президента Украины отреагировали на важное решение латвийского Сейма. Андрей Ермак заявил, что такой шаг должен стать примером для других государств ЕС и поблагодарил за него Ригу.

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Автор: Софія Ковнір