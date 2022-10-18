Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма
Источник:ERR
18 октября парламент Эстонии осудил попытку России аннексировать оккупированные украинские территории. Страна объявила Россию государством-спонсором терроризма.
"За" проголосовали 88 депутатов. Голосов "против" или "воздержался" не было.
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Эстония признала Россию государством-спонсором терроризма
В проекте согласно документу сказано, что Рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Россию – государством-спонсором терроризма, действиям которого нужно совместно дать отпор.
Также Рийгикогу призывает международное сообщество одобрить аналогичные декларации.
В резолюции парламент повторил осуждение российской агрессии и попыток аннексии украинской территории на основании псевдореферендумов, подчеркивая, что Эстония никогда этого не признает.
Кроме того, Рийгикогу поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом по преступлениям, совершенным Россией во время войны против Украины. Парламент призвал создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии.
Также парламент Эстонии осудил использование Россией военизированных формирований, созданных при содействии властей РФ, в частности, это касается ЧВК "Вагнера".
Также Рийгикогу призывает признать вооруженные силы так называемых "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Парламент осудил объявление и проведение российским режимом мобилизации, что нарушает международное право.
Кстати, Рийгикогу также поддерживает требование лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций против РФ и Беларуси.
В заключение парламент призвал Запад существенно увеличить военную и гуманитарную помощь Украине, а также поддержать ее послевоенное восстановление.
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поблагодарил Эстонию за признание России спонсором терроризма.
Спасибо Эстонии за базу. Режим России должен быть признан террористическим во всем цивилизованном мире,
– написал он.
Напомним, что сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. Рига также призвала Евросоюз прекратить выдавать визы гражданам России и Белоруссии.
В Офисе Президента Украины отреагировали на важное решение латвийского Сейма. Андрей Ермак заявил, что такой шаг должен стать примером для других государств ЕС и поблагодарил за него Ригу.
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