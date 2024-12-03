Во вторник, 3 декабря, стало известно, что парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране. Его объявил президент Юн Сок Ёль несколькими часами ранее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KBS News. Отмечается, что для этого спикер Национальной ассамблеи Ву Вон Сик созвал экстренное пленарное заседание.

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Что известно об отмене военного положения

Депутаты парламента Южной Кореи приняли постановление, которым требуют отмены военного положения в стране.

За соответствующее решение проголосовали 190 депутатов.

Объявление военного положения теперь недействительно… Я надеюсь, что гражданам будет спокойно. Я надеюсь, что военные и полиция, вошедшие в помещение Национальной ассамблеи, немедленно покинут Национальную ассамблею,

– заявил Ву Вон Сик.

Согласно законодательству Южной Кореи, военное положение должно быть отменено, если этого требует парламентское большинство.

Напомним, 3 декабря президент южнокорейский президент Юн Сок Ёль объявил военное положение и заявил об антигосударственной деятельности оппозиционных сил. Во время брифинга он пообещал "искоренить просеверокорейские силы и защитить конституционный демократический порядок".