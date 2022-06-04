Парламент Канады единогласно поддержал членство Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция стремятся вступить в НАТО. Канадский парламент единогласно поддержал обе страны в их планах.

Об этом рассказал премьер Канады Джастин Трюдо. Швеция и Финляндия подали совместную заявку на вступление в НАТО после того, как Россия напала на Украину.

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Парламент Канады поддержал членство Швеции и Финляндии в НАТО

Трюдо рассказал, что канадский парламент выдвинул на голосование одобрение заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Канада решительно поддерживает заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Сегодня в Палате общин депутаты единогласно проголосовали за их присоединение к Альянсу,

– написал премьер Канады.

Обратите внимание, что согласно канадскому законодательству, для одобрения заявок на вступление в НАТО согласие парламента не требуется. Этим занимается правительство. Тем не менее, это событие свидетельствует о глобальной поддержке решения Финляндии и Швеции канадскими депутатами.

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Кратко о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия 17 мая подали совместную заявку на вступление в НАТО . До этого обе страны не присоединялись к Альянсу из-за настроений местного населения. Однако неспровоцированное вторжение России в Украину показало многим государствам, что они вряд ли выстоят, если и на них нападут.

Согласовать эту заявку должны все 30 стран Североатлантического союза. Однако этого пока не хочет делать Турция, поскольку имеет определенные претензии как к Швеции и Финляндии, так и другим странам-членам НАТО .

В частности, Турция не хочет одобрять заявку Финляндии и Швеции из-за того, что они поддерживают Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена. Обе организации турки считают террористическими.

Также Турция требует отменить эмбарго на поставку оружия, которое наложили на нее в 2019 году после начала боевых действий в Сирии.

Однако президент США Джозеф Байден заявил, что внутри Альянса все же удастся достичь консенсуса .

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