Парламент Молдовы запретил георгиевскую ленту и символы Z и V
Источник:News Maker
В Молдове запретили георгиевскую ленту, а также символы Z и V. Их российские войска используют при вторжении на территорию Украины.
Необходимые поправки в законодательство одобрил парламент страны во время заседания в четверг, 7 апреля. Об этом сообщила партия "Действие и солидарность".
Читайте также В парламенте Молдовы под звуки сирен показали фотографии из Бучи
Война – это зло, которое нельзя ничем оправдать. Под символами войны умирают люди. Пропаганда войны, ассоциирующаяся с победой во Второй мировой войне, – это величайшее оскорбление тем, кто боролся против войны и пожертвовал собой ради мира. Ни один ветеран не хочет, чтобы его дети и внуки погибали на войне,
– отметили в политсиле.
Там также подчеркнули, что в Молдове запрещаются "символы и атрибуты, пропагандирующие военную агрессию, военные преступления и преступления против человечности".
Кроме того, в партии указали, что депутаты проголосовали и за поправки в Кодекс о правонарушениях, согласно которым физических и юридических лиц, производящих, демонстрирующих или распространяющих запрещенные символы, будут штрафовать.
- Физлицам грозит штраф до 9 тысяч леев или до 60 часов общественных работ;
- юридическим – штраф до 18 тысяч леев.