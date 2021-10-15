Парламент Польши разрешил высылать нелегальных мигрантов на границе

Сейм Польши 14 октября поддержал изменения в законодательство. Сейчас в стране будут разрешать изгнание нелегальных мигрантов, которых задержат на границе.

В то же время польские законодатели поддержали строительство забора из колючей проволоки на границе с Беларусью. Стоимость проекта для защиты от нелегальной миграции составит примерно 353 миллиона евро.

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Нелегальным мигрантам запретят въезд в Польшу

Согласно принятой парламентом Польши поправке к закону, иностранцы, которые незаконно пересекут польскую границу и которых задержат на месте, должны будут покинуть территорию государства.

Кроме того, соответствующим гражданам также запретят въезд в Польшу на срок от 6 месяцев до пол года.

Новые нормы законодательства позволят польским властям оставлять без рассмотрения просьбы о предоставлении убежища от иностранцев, незаконно попавших на территорию страны. В то же время предусмотрели и исключения – для лиц, прибывших из стран, где "есть угроза их жизни и свободе".

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