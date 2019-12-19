Парламент принял закон о реестре педофилов: кто будет иметь к нему доступ

Верховная Рада приняла закон о создании реестра педофилов. За соответствующее решение проголосовали 325 народных депутатов.

Согласно законопроекту, будет создан Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Он должен стать так называемым "предохранителем" для повторения таких преступлений.

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Как это будет работать:

В реестр будут вносить сведения о фамилии, имени, отчества осужденных, даты рождения, места жительства или пребывания, преступления, за которое они были осуждены, уголовного наказания, которое к ним было применено, информацию о фактически отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

сведения о фамилии, имени, отчества осужденных, даты рождения, места жительства или пребывания, преступления, за которое они были осуждены, уголовного наказания, которое к ним было применено, информацию о фактически отбытом наказании, а также о нарушении правил административного надзора. Информацию будут вносить на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. Информация о персоне исключат из реестра в случае отмены обвинительного приговора или определения суда.

Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и полицейские и следователи Государственного бюро расследований.

руководители прокуратур и органов досудебного расследования, прокуроры, следователи и полицейские и следователи Государственного бюро расследований. Право на получение информации относительно факта пребывания конкретного лица в реестре: сельские, поселковые и городские головы, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления – в отношении лиц, претендующих на должности руководителей садиков школ, внешкольных учебных заведений, заведений здравоохранения и тому подобное.

относительно факта пребывания конкретного лица в реестре: сельские, поселковые и городские головы, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления – в отношении лиц, претендующих на должности руководителей садиков школ, внешкольных учебных заведений, заведений здравоохранения и тому подобное. Также право на получение данных из реестра будет иметь любой касательно информации о себе и информации об ином лице, в случае наличия заверенного согласия лица, в отношении которого такая информация запрашивается.

Внесенные в реестр лица обязаны будут сообщать в полицию о смене места жительства и работы. Кроме того, за изнасилование несовершеннолетнего независимо от согласия вводится наказание в виде 10 -15 лет тюрьмы.

Повторное изнасилование ребенка наказывается 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением.

Перед вторым чтением были изъяты нормы, которые бы позволили применять добровольную химическую кастрацию в отношении педофилов. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Что этому предшествовало?

11 июля Верховная Рада предыдущего созыва усилила ответственность за педофилию. Так, за изнасилование малолетних, кроме заключения от 10 до 15 лет, должны наказывать также принудительной химической кастрацией. На такой шаг парламент пошел после ужасного убийства 12-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области. Однако 4 сентября Зеленский ветировал соответствующий законопроект.



В него внесли ряд правок и отказались от химической кастрации.