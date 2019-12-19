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      Парламент ухвалив закон про реєстр педофілів: хто матиме до нього доступ

      130 Читать новость на русском
      Верховна Рада / Getty images

      Верховна Рада ухвалила закон про створення реєстру педофілів. За відповідне рішення проголосували 325 народних депутатів.

      Згідно з законопроєктом, буде створений єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх. Він має стати так званим "запобіжником" для повторення таких злочинів.

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      Як це працюватиме:

      • До реєстру вноситимуть відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено, кримінального покарання, який до нього був застосований, інформацію про фактично відбуте ним покарання, а також про порушення правил адміністративного нагляду.
      • Інформацію вноситимуть на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили.
      • Інформацію про особу виключать із реєстру у разі скасування обвинувального вироку або ухвали суду.
      • Користувачами реєстру є керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та поліцейські та слідчі Державного бюро розслідувань.
      • Право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи в реєстрі мають: сільські, селищні та міські голови, керівники державних адміністрацій, інших органів державної влади та місцевого самоврядування – щодо осіб, які претендують на посади керівників садочків шкіл, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я тощо.
      • Також право на отримання даних з реєстру матиме будь-хто щодо інформації про себе та щодо інформації про іншу особу, у разі наявності завіреної згоди особи, щодо якої така інформація запитується.
      • Внесені до реєстру особи зобовʼязані будуть повідомляти поліцію про зміну місця проживання та роботи. Крім того, за зґвалтування неповнолітнього незалежно від згоди вводиться покарання у вигляді 10 –15 років вʼязниці.
      • Повторне зґвалтування дитини карається 15 роками вʼязниці або довічним увʼязненням.

      Перед другим читанням були вилучені норми, які б дозволили застосовувати добровільну хімічну кастрацію щодо педофілів. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

      Що цьому передувало?11 липня Верховна Рада попереднього скликання посилила відповідальність за педофілію. Так, за зґвалтування малолітніх, крім ув’язнення від 10 до 15 років, мали карати також примусовою хімічною кастрацією. На такий крок парламент пішов після жахливого вбивства 12-річної Дарії Лук’яненко на Одещині. Проте 4 вересня Зеленський ветував відповідний законопроєкт.

      До нього внесли низку правок та відмовились від хімічної кастрації.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Педофілія Законодавство
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