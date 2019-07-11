Верховна Рада ввела хімічну кастрацію та посилила відповідальність за ґвалтування дітей

Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів та посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо дітей, які не досягли статевої зрілості. Відповідний законопроект №6449 підтримали 247 народних депутатів.

Відтепер за зґвалтування малолітніх, крім позбавлення волі від 10 до 15 років, як це передбачено зараз, каратимуть також примусовою хімічною кастрацією.

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Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею 59-1 про примусову хімічну кастрацію.

Про що йдеться у статті? Засудженим примусово будуть вводити антиандрогенні препарати, які складаються з хімічних речовин. Їхньою метою є зниження лібідо і сексуальної активності.

Важливо! Хімічна кастрація не застосовуватиметься до осіб, які вчинили злочин віком до 18 років і старше 65 років.

Верховна Рада також посилила кримінальну відповідальність за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх:

За зґвалтування неповнолітніх каратимуть позбавленням волі на термін від 7 до 15 років, а зараз позбавляють волі до 12 років.

За розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16-річного віку, каратимуть позбавленням волі на термін до 5 років. Нині за такі злочини обмежують або позбавляють волі на термін до 3 років.

Також над засудженими відтепер буде встановлено довічний адміністративний нагляд поліції.

Буде створений публічний реєстр, куди внесуть всіх осіб, які були засуджені за зґвалтування дітей, за насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо неповнолітньої особи, за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості та за розбещення неповнолітніх.

Окрім того, на засіданні 11 липня нардепи прийняли за основу ще один закон щодо педофілів – №6607. Він який передбачає створення закритого реєстру педофілів і добровільну хімічну кастрацію.

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Проект закону розглянули після того, як електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідну кількість голосів на сайті Верховної Ради, а Комітет Ради підтримав законопроект.

Петицію зареєстрували після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лукяненко , яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою. Її зареєструвала відома юристка-кримінолог Анна Маляр ще 27 травня. Так вона хотіла привернути увагу до законопроекту №6607 "Захист дітей від сексуального насильства", який розробили ще 2 роки тому.



Скільки дорослих жінок і неповнолітніх дівчат стають жертвами сексуального насилля: інфографіка 24 каналу