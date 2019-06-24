Правоохоронці б’ють на сполох через вбивства дітей та звертаються до нардепів

З початку 2019 року в Україні вбили понад 50 дітей. Поліція звертається до Верховної Ради із проханням посилити захист – розглянути законопроект №6607.

Цей законопроект спрямований на захист дітей від сексуального насильства, наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба правоохронців.

Важливо: Петиція на підтримку закону Дарії Лук'яненко проти

Він зазначив, що підвищена увага до таких злочинців є профілактикою, яка їх зупинятиме. Зокрема, очільник Нацполіції наголосив на важливості створення Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини щодо неповнолітніх.

На жаль, в цьому році понад 50 дітей вбито. І питання як захистити наших дітей – стоїть перед нами усіма. Відтак Національна поліції була одним з ініціаторів подання петиції щодо посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей до Верховної Ради,

– сказав Князєв.

Законопроект №6607 розробили ще два роки тому, однак він досі проходить доопрацювання.

Такі нововведення пропонує закон проти сексуального насильства:

• Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Не можна допускати до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст, а інформацію отримуватимуть керівники дитячих закладів.

• Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

• Хімічна кастрація. Це захід медичного характеру, передбачений для осіб, які вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини або мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Цей закон хочуть назвати іменем Дарії Лук’яненко. Зниклу 11-річну дівчинку знайшли мертвою 19 червня після кількох днів пошуків. Туло побачили у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки, що на Одещині. Підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який вже зізнався правоохоронцям у скоєнні страшного злочину.