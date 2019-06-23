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      Діти допомогли затримати чоловіка, що намагався зґвалтувати 11-річну школярку

      2817 Читать новость на русском
      Зґвалтування дітей
      Зґвалтування дітей / mrpl.city

      У Маріуполі просто серед білого дня 27-річний чоловік намагався зґвалтувати школярку. Коли 11-річна дівчинка йшла на комп'ютерні курси, він, погрожуючи ножем, завів її за технічне приміщення.

      На щастя, недалеко бавилися дітлахи, які помітили все це, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

      Читайте також: Просто взяв і вбив, руками: Тарасов зізнався у нападі на Дарію Лук'яненко – відео

      Саме присутність інших дітей і врятувало дівчинку. У першу чергу вони викликали поліцію і кинулися самотужки ловити зловмисника. Врешті, його вдалося затримати.

      Кілька днів тому Україну сколихнуло моторошне вбивство 11-річної дівчинки. Дарію Лук'яненко знайшли мертвою у вигрібній ямі через 6 днів після зникнення в селі Іванівка на Одещині – 19 червня. У день зникнення дитина йшла на танцювальний гурток, проте не з'явилась ні там, ні вдома. До пошуків дівчинки долучились сотні людей – від правоохоронців та кінологів до волонтерів.

      Підозрюваний у вбивстві Дарії – мешканець цього будинку, 26-річний Микола Тарасов, який ніде не навчався та не працював. Суд вже арештував чоловіка на 2 місяці, йому висунули обвинувачення одразу за 4-ма кримінальними статтями: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітнього, вбивство та наруга над тілом. Тарасову загрожує довічне ув’язнення. До речі, батько підозрюваного був засуджений на п'ять років за спробу зґвалтування ще у 90-х роках.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні В'ячеслав Аброськін Дарія Лук'яненко Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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