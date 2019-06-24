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      Невідомий чоловік напав та зґвалтував 15-річну дівчинку

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      Невідомий чоловік напав та зґвалтував 15-річну дівчинку
      Невідомий чоловік напав та зґвалтував 15-річну дівчинку / pinterest.com

      В Умані 24 червня невідомий чоловік скоїв напад на 15-річну дівчину і зґвалтував її. Поліція розшукує зловмисника.

      В'ячеслав Аброськін зазначив, що чоловік погрожував вбити дівчину. Наразі 15-річна дитина без свідомості.

      Деталі: У Києві жорстоко вбили 9-річного хлопчика

      На розшук злочинця піднятий особовий склад поліції Черкащини.

      Аброськін додав, що лише за вчора аналогічні злочини були скоєні в Маріуполі відносно 12-річної дитини та на Вінничині відносно 4-річного хлопчика. Злочинців уже затримали.

      Окрім того, у Київській області з заявою звернулися жінки про зґвалтування їх 2-річної та 12-річної доньок. Наразі триває перевірка.

      2 роки тому розробили законопроект №6607 "Захист дітей від сексуального насильства", але він досі проходить доопрацювання. На сайті президента з’явилася відповідна петиція, щоб нардепи нарешті розглянули цей законопроект. Вона уже набрала необхідну кількість голосів. Петиція спершу не надто активно набирала голоси. Проте все змінилося, коли в суспільстві набуло резонансу вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко на Одещині.

      Нещодавно: У Запоріжжі зґвалтували 12-річну дитину в під'їзді: зловмисника затримали

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку. Дарію шукали 6 днів і знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

      Офіційною причиною смерті дитини стала колото-різана рана шиї.

      21 червня дівчинку поховали у рідному селі в закритій білі труні. На похорон Дарії прийшли рідні, близькі та багато жителів села. Поліція ж у цей день вимушена була взяти під посилену охорону будинок ймовірного вбивці Миколи Тарасова.

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      Теги: Новини України Згвалтування Поліція Новини Черкас Діти і неповнолітні В'ячеслав Аброськін Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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