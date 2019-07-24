Від початку року 32 дитини постраждали від сексуального насилля

Ця цифра демонструє лише ті випадки, які надходять до поліції. Більшість злочинів так і залишаються в таємниці на вустах у дитини чи її сімейного оточення. Згідно із дослідженнями Ради Європи кожна п’ята дитина в Україні стала жертвою різних форм сексуального насилля.

З початку 2019-го року в Україні зафіксовано 32 випадки, у яких діти виступали жертвами сексуального насилля. Про це повідомляє УНН.

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Впродовж січня-червня 2019-го року тридцять дві малолітніх дитини стали жертвами сексуального насилля в Україні.

Найбільше випадків розпусних дій до малолітніх зафіксовано в Київській області – з початку року від сексуального насилля у цій області постраждало семеро дітей.

Трохи менше в Донецькій області – п'ятеро постраждалих. Натомість в Одеській області чотири неповнолітніх особи постраждало від сексуального насилля, а на Харківщині – три.

По двоє дітей постраждали від насилля у кожній із наступних областей: Дніпровська, Запорізька, Миколаївська та Чернігівська.

У Житомирській, Івано-Франківській, Сумській, Херсонській та на Хмельниччині по одному потерпілому.

Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей (прийнятий Радою 11 липня) 19 липня підписав спікер парламенту Парубій. Тепер документ піде на підпис президенту Зеленському. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів.



Проект закону терміново розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект.



Домашнє насилля в Україні / інфографіка 24 канал