22:10
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіяни не їздять за кордон. Особливий смартфон для школярів РФ
      Вєсті Кремля
      21:02, сьогодні
      Вєсті. UA: Потойбічні розмови Медведчука та Путіна. Чим займеться Ляшко після виборів
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Хімічна кастрація педофілів: Парубій підписав закон, справа за Зеленським

      133 Читать новость на русском
      Андрій Парубій, спікер ВР VIII скликання
      Андрій Парубій, спікер ВР VIII скликання / "Вголос"

      Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей (прийнятий Радою 11 липня) у п'ятницю, 19 липня, підписав спікер парламенту Андрій Парубій. Тепер документ піде на підпис президенту Володимиру Зеленському. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів.

      Що це за закон?

      Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості", реєстраційний номер 6449.

      Читайте також: Підозрювану в торгівлі власними дітьми українку звільнили з-під варти у Грузії

      Коли та чому його ухвалили?

      11 липня Верховна Рада ухвалила закон 6449 у першому читанні і в цілому. Його підтримали 247 народних депутатів. Проект закону розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект.

      Петицію зареєстрували після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лук'яненко, яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою.

      Які зміни вводять у Кримінальний кодекс?

      ► Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею 59-1 про примусову хімічну кастрацію:
       засудженим за певні злочини проти дітей вводять спеціальні препарати, які знижують лібідо та сексуальну активність.

      ► Передбачено створити публічний реєстр, куди внесуть усіх осіб, засуджених за зґвалтування дітей чи розбещення неповнолітніх.

      Посилюють кримінальну відповідальність за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх:
      – за зґвалтування неповнолітніх: позбавлення волі на термін від 7 до 15 років (поки що лише до 12 років),
      – за розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16 років, каратимуть позбавленням волі до 5 років (поки – лише до 3).

      ► Над засудженими за статеві злочини проти дітей та неповнолітніх встановлять довічний адміністративний нагляд поліції.

      Насильство
      Дівчата та жінки – жертви сексуального насилля / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Зеленський повідомив, коли запропонує Раді нового генпрокурора
      сьогодні
      6692
      Теги: Верховна Рада Діти і неповнолітні Новини політики Володимир Зеленський Новини України Законодавство Андрій Парубій Згвалтування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 19 липня: обшуки у Порошенка, Зеленський масово звільнив послів
      сьогодні , 22:02 Головні новини 19 липня: обшуки у Порошенка, Зеленський масово звільнив послів
      129
      Про Медведчука, федералізацію і референдуми: інтерв'ю з представником Зеленського Стефанчуком
      сьогодні , 22:00 Про Медведчука, федералізацію і референдуми: інтерв'ю з представником Зеленського Стефанчуком
      86
      Военный автобус протаранил скорую, возвращение Ленина и тоска по Украине: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Военный автобус протаранил скорую, возвращение Ленина и тоска по Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 74
      5 квартир в Росії та величезний маєток у Конча-Заспі: якою нерухомістю володіє Вадим Новинський
      сьогодні , 21:31 5 квартир в Росії та величезний маєток у Конча-Заспі: якою нерухомістю володіє Вадим Новинський
      Катерина Козачинська 243
      Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
      сьогодні , 21:06 Хто такий Майкл Коллінз: життя забутого астронавта Apollo 11
      Михайло Года 420
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук