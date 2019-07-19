Хімічна кастрація педофілів: Парубій підписав закон, справа за Зеленським

Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей (прийнятий Радою 11 липня) у п'ятницю, 19 липня, підписав спікер парламенту Андрій Парубій. Тепер документ піде на підпис президенту Володимиру Зеленському. Мовиться саме про той закон, де передбачена примусова хімічна кастрація та публічний реєстр педофілів.

Що це за закон?

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості", реєстраційний номер 6449.

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Коли та чому його ухвалили?

11 липня Верховна Рада ухвалила закон 6449 у першому читанні і в цілому. Його підтримали 247 народних депутатів. Проект закону розглянули, коли електронна петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні голоси на сайті Ради, а Комітет ВР підтримав законопроект.

Петицію зареєстрували після жахливого вбивства 11-річної Дарії Лук'яненко, яку правоохоронці виявили мертвою та повністю роздягненою.

Які зміни вводять у Кримінальний кодекс?

► Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею 59-1 про примусову хімічну кастрацію:

– засудженим за певні злочини проти дітей вводять спеціальні препарати, які знижують лібідо та сексуальну активність.

► Передбачено створити публічний реєстр, куди внесуть усіх осіб, засуджених за зґвалтування дітей чи розбещення неповнолітніх.

► Посилюють кримінальну відповідальність за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх:

– за зґвалтування неповнолітніх: позбавлення волі на термін від 7 до 15 років (поки що лише до 12 років),

– за розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16 років, каратимуть позбавленням волі до 5 років (поки – лише до 3).

► Над засудженими за статеві злочини проти дітей та неповнолітніх встановлять довічний адміністративний нагляд поліції.



Дівчата та жінки – жертви сексуального насилля / Інфографіка 24 каналу