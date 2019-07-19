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      Підозрювану в торгівлі власними дітьми українку звільнили з-під варти у Грузії

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      Підозрювана в торгівлі дітьми українка Юлія Сусляк
      Підозрювана в торгівлі дітьми українка Юлія Сусляк / Кадр з відео

      Грузинський суд звільнив українку Юлію Сусляк – матір 10 дітей з Хмельниччини, яку підозрювали в торгівлі ними.

      Справу скерували до української прокуратури, оскільки "розслідування у справі в Грузії неможливе", повідомляє "Руставі2".

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      У суді додали, що до української сторони двічі зверталися по надсилання доказів, але документів ще не отримали.

      Сама Сусляк вважає, що її справа була сфабрикована.

      "Мій випадок повністю сфабрикований, і я знаю, хто скоїв це", – заявила багатодітна матір.

      7 червня в Україну літаком президента повернулись 10 дітей, яких Сусляк хотіла вивезти до Абхазії. Грузинські правоохоронці підозрювали жінку в торгівлі дітьми, оскільки 7 з дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року. Одна з цих дітей померла в Росії.

      торгівля дітьми Сусляк Грузія Абхазія
      Діти Юлії Сусляк, яких 7 червня повернули в Україну

      Що відомо про історію з українкою, яка, ймовірно, торгувала власними дітьми?

      37-річна Юлія Сусляк разом із 10-ма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Жінка планувала вивезти їх до Абхазії. Проте у Грузії українку запідозрили у торгівлі дітьми, бо 4 дитини з 10-ти – 2017 року народження, а ще 3 – 2018 року народження.

      В родині Сусляків пояснювали, що хотіли мати багато дітей, але через здоров’я матері, якій після народження 3-х старших дітей поставили діагноз безпліддя, довелося звернутись до послуг сурагатних матерів. Проте за версією грузинських правоохоронців, жінка цих дітей купила в Україні, а в невизнану Абзахію везла на продаж.

      Тож суд у Тбілісі взяв Сусляк під арешт. За грузинськими законами, жінці загрожувало від 14 до 17 років в’язниці. Окрім того, грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину українки.

      Зауважимо, що родина виїхала до Росії у 2018 році через проблеми з бізнесом глави сімейства Юрія Сусляка. Він – скандально відомий в Україні бізнесмен. Разом із дружиною вони є співвласниками компанії, пов'язаної з будівельними аферами, повідомляють на сайті ініціативної групи ошуканих інвесторів одного з кооперативів в Одесі. Збитки, завдані членам цього кооперативу, становлять не менше ніж 124 мільярди гривень.

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Діти і неповнолітні Новини Грузії Новини Хмельницького Абхазія
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